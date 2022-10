El inicio de un gran mercado: revender un pasaje de avión ya es posible

Los viajeros saben que un boleto aéreo es intransferible. Una vez que los comprás solo lo puede usar la persona a cuyo nombre fue emitido. Pero la tecnología blockchain está haciendo posible que eso cambie y una alianza entre la aerolínea Flybondi y TravelX permite ahora adquirir tickets que se pueden revender, regalar o subastar.

“La mejor manera de explicarlo es que a partir de ahora, por lo menos con Flybondi, después con otras líneas aéreas, podés tener tu pasaje como lo comprás siempre y si no podés viajar, lo podés regalar o revender, cosa que hoy no se puede hacer. Los consumidores van a tener un beneficio”, dijo Sergio Mandelbaum de Quiz Viajero, en el programa Amo Viajar.

Mandelbaum detalló que “es un mercado legal. Se va a armar un mercado secundario, la gente puede ir y revender sus cosas por fuera de la aerolínea, persona a persona. Eso es lo principal y lo que hay que entender, después está el cripto, la tecnología, que el consumidor no necesita entender”.

El anuncio se hizo a finales de septiembre, se está implementando algunas pruebas y sumando funcionalidades. La compra se hace directamente con Flybondi a través de travel.xyz, después lo podés revender y “vas a poder entrar en lugares públicos como si fuera un Mercado Libre de venta de pasajes, como que van a haber web donde se van a publicar los pasajes que la gente está vendiendo”.

“Va a tener muchas implicancias. Primero hay que ver si funciona bien. La experiencia de usuario, sí va a haber que hacer algo adicional, que es instalarse una billetera como un Mercado Pago. Va a tener dificultad y esa simpleza. Podés pagarlo con criptomonedas o con tarjeta como hacés siempre, te va a llegar el mail de la reserva y te va a pedir que instales una wallet donde va a estar el pasaje, y con eso ya tenés tu pasaje que podés revender”, comentó Mandelbaum.

La tecnología blockchain permite que cada pasaje sea único, pero que se pueda negociar entre los interesados, hasta 72 horas antes del vuelo. Además, cuenta con la transparencia necesaria para evitar duplicaciones o falsificaciones.

Una de las ventajas que abre esta forma de gestionar los pasajes, tiene que ver con la anticipación con la que se puede comprar los pasajes. En opinión de Mandelbaum, actualmente no se puede comprar pasajes a más de 11 meses porque no hay demanda. “No es una cuestión de tecnología o de las aerolíneas”, señaló.

“Las aerolíneas no permiten regalar el pasaje o cambiar de nombre, porque tienen muy poco margen de ganancia y parte de ella es por las multas por cambio de fecha o la gente que no puede ir. No tienen incentivos. Lo que permite la tecnología blockchain es que, si por ejemplo, yo compré un pasaje a 100 dólares y te lo revendo a vos a 200 dólares, 50 dólares van para mi y 50 para la aerolínea, entonces allí hay un incentivo para la aerolínea”, dijo Mandelbaum.

Agregó que este nuevo método de compra y venta de pasajes abre un interesante mercado secundario de los pasajes que hasta ahora no existe.

Mandelbaun es el creador de la comunidad QuizViajero