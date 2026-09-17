Amo Viajar suma su Newsletter: una nueva forma de estar conectados con la comunidad viajera

Amo Viajar sigue creciendo y suma una nueva manera de encontrarse con su comunidad. A la radio, el streaming, la web, YouTube y las redes sociales se incorpora ahora el Newsletter de Amo Viajar, pensado para quienes quieren descubrir nuevas experiencias y mantenerse informados sobre lo que sucede en el mundo del turismo.

El nuevo servicio permitirá recibir periódicamente una selección de los contenidos más destacados publicados en amoviajar.info, junto con destinos para descubrir, novedades de aerolíneas, hoteles y cruceros, tendencias, recomendaciones y las principales entrevistas realizadas en el programa.

Un ecosistema dedicado a los viajes

Amo Viajar nació dentro del ecosistema de La Brújula 24 y fue evolucionando hasta convertirse en una propuesta multiplataforma dedicada exclusivamente al turismo.

Cada semana, el programa reúne a protagonistas de la actividad: especialistas, viajeros, operadores turísticos, representantes de destinos, hoteleros, compañías aéreas, navieras y referentes que aportan información y experiencias para ayudar a pensar el próximo viaje.

Ese contenido se amplifica luego a través de amoviajar.info, YouTube y las redes sociales de @soyamoviajar, generando diferentes puertas de entrada para una comunidad que comparte una misma pasión: viajar.

Ahora, Amo Viajar también llega al correo

El Newsletter suma un canal más directo y personal. En lugar de depender exclusivamente de las redes sociales para descubrir nuevos contenidos, los suscriptores podrán encontrar en su correo una selección editorial preparada por el equipo de Amo Viajar.

La propuesta no busca llenar la bandeja de entrada, sino ofrecer información útil, inspiración y buenas historias para viajeros, concentradas en un formato simple y fácil de leer.

Con este lanzamiento, Amo Viajar continúa ampliando su comunidad y consolidando una propuesta que combina periodismo, entretenimiento, información y experiencias de viaje.

Porque siempre hay un nuevo destino, una historia por conocer o una próxima aventura por empezar.

Amo Viajar ahora también llega a tu correo. Sumate al Newsletter y seguí viajando con nosotros.