Amo Viajar
Finca ocho cerros: naturaleza, vinos y un ambicioso hotel en Sierra de la Ventana
Con 12 lodges ya funcionando, viñedos propios y un hotel de 37 habitaciones en construcción, Finca Ocho Cerros busca convertirse en una de las propuestas turísticas más completas de la Comarca Serrana. Su fundador, Pablo Rueda, contó en Amo Viajar cómo nació el proyecto y qué prepara para 2027.
En plena Comarca de Sierra de la Ventana, Finca Ocho Cerros combina alojamiento, naturaleza, producción de vinos y un ambicioso desarrollo turístico que sumará hotel, spa, gastronomía y nuevas experiencias.
El establecimiento está ubicado en el corredor turístico Paso Funke, partido de Tornquist, en un entorno privilegiado frente al cordón serrano. El proyecto comenzó en 2021, cuando Pablo Rueda y su esposa compraron el campo pensando inicialmente en un lugar para descansar.
Lee más sobre la nota a Pablo Rueda aquí.
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