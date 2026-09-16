Finca ocho cerros: naturaleza, vinos y un ambicioso hotel en Sierra de la Ventana

En plena Comarca de Sierra de la Ventana, Finca Ocho Cerros combina alojamiento, naturaleza, producción de vinos y un ambicioso desarrollo turístico que sumará hotel, spa, gastronomía y nuevas experiencias.

El establecimiento está ubicado en el corredor turístico Paso Funke, partido de Tornquist, en un entorno privilegiado frente al cordón serrano. El proyecto comenzó en 2021, cuando Pablo Rueda y su esposa compraron el campo pensando inicialmente en un lugar para descansar.

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