Exclusivo: Kicillof anunció millonaria inversión en White para exportar gas

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló esta mañana con el periodista Germán Sasso, por La Brújula 24, y abordó varios temas. El futuro de Bahía Blanca, palos al gobierno de Macri y Vidal. Cuestionamientos a Larreta por la seguridad de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El papel de Sergio Massa. Y más.

Primero, anticipó una serie de anuncios que se harán efectivos en las próximas horas. “Hoy estaremos en Capital Federal con la firma Petrona para mejorar la capacidad de procesamiento del gas de Vaca Muerta, esto es algo por lo que venimos peleando hace mucho”. Cabe destacar que en dicho acto dirán presente empresarios locales, Gustavo Elías, presidente la UIBB, y Federico Susbielles, del Consorcio del Puerto, entre otros.

“Dimos una lucha muy grande por los intereses de la provincia, pero particularmente por Bahía Blanca porque creo que es el puerto del futuro de la Argentina, todo lo que tiene que ver con hidrocarburos tiene un papel fundamental”, afirmó el Gobernador.

Y explicó: “Hay una discusión acerca de cómo exportar el gas excedente. Hasta hace algún tiempo no era mercancía de exportación, a diferencia de los barriles de petróleo, era por gasoducto normalmente, pero hace algún tiempo, largo, se empezó también por un lado a convertir en líquido y de nuevo regasificar. Eso requiere grandes inversiones para ese proceso, son plantas muy costosas que la Argentina no tenía, tenía las inversas. Pero ahora ese excedente hay que conseguir transportarlo, para eso se está haciendo el gasoducto Néstor Kirchner y habrá que reforzarlo con otro a Bahía Blanca”.

En ese sentido, el Gobernador comentó que “estamos preparándonos para el resultado de lo que fue la recuperación de YPF en 2012, cuando era Ministro. Vaca Muerta estaba absolutamente parada porque Repsol no había invertido nada en explotación petrolera. Logramos que la inversión fuera la más alta de la historia y lo pusimos en marcha, primero con un acuerdo con Chevrón y también con Petronas que es esta empresa Malaya que ahora estaría haciéndose un anuncio importante”.

“Es una empresa pública que de hace mucho tiempo está trabajando en un área llamada La Amarga Chica, que también es no convencional de Vaca Muerta. Es muy importante que esto ocurra en Bahía, que es nuestro puerto insignia”, consideró.

Más frases de Axel Kicillof en el aire de La Brújula 24

“Estamos a 10 años de la recuperación de YPF y son inversiones que tardan mucho en madurar. Cada vez que se habla de infraestructura hay que pensarlo así, en décadas. De todas maneras Vaca Muerta ya es el principal productor no convencional de Argentina, y creciendo todos los años. Por eso fue penoso el gobierno de Mauricio Macri, porque solo se pensó en los privados”.

“Son diferentes etapas que tienen que ver con el gasoducto, inversiones por las que se habla de más de 5 mil millones de dólares, pero ya vamos a tener los datos certeros hoy a la tarde. Es un día espectacular para llamarle la atención a vecinos y vecinas de Bahía, es un punto de inflexión en ese sentido, obviamente el anuncio va a ser de YPF. Ayer me reuní con el presidente de la compañía, porque sabe todas las discusiones que tuvimos”.

“Mar del Plata es petróleo convencional, ósea que no necesita fracking. Pero lo que tiene es que es offshore, queda a 400 km de la costa. Creo que hubo mala información y mala intención. Ya están hechos los estudios de marea, aún si se produjera un derrame o algo parecido, que es muy poco probable porque eso no suele ocurrir en las plataformas, las mareas y el movimiento de las corrientes jamás podrían traer petróleo a la costa de la Argentina, en el peor de los escenarios. Obviamente que defender las playas de Mar del Plata es inclaudicable, pero ese no es el caso”.

Incidentes en Recoleta y la causa Vialidad

“Yo no empujé a nadie, fue un hecho lamentable, desafortunado. Yo lamento que la oposición compita para ver quién es más antidemocrático. Bullrich reprendiéndolo a Larreta por no reprimir más”.

“Todo esto para el que no está ni de un lado ni del otro, que observa escandalizado todo esto, tiene que saber que empieza con la sentencia que está pidiendo el fiscal Luciani. Yo desde siempre estuve a disposición de la Justicia, de hecho estuve procesado por la causa dólar futuro, sin ningún delito, pero como se acercan las elecciones empezaron a hacer todo esto con medios que trabajando juntos. Esto es una especie de mundial para ellos, lo cubren todos los medios opositores”.

“Luciani no tenía una sola prueba y habló de unos WhatsApp que consiguió de otra causa, son instrumentos de persecución judicial que son bastante pobres”.

“Lo que Luciani quería demostrar era que José López es amigo de Lázaro Báez, aunque los empresarios con los que tenía vínculos en realidad, por ejemplo, era con el amigo de la vida de Mauricio Macri, Caputo. Yo no digo que son todos chorros, pero sí deberían investigarlo”.

“Una cosa es José López con los bolsos, que es lamentable. Y como dijo Cristina, todo indicaría que el dinero de José López era por coimas de empresas de la construcción cercanas Macri. Entonces cuando vieron eso cerraron el caso, no investigaron. Acá hay persecución porque se vienen las elecciones, entonces no sería raro que aparezcan causas contra mí”.

“Lo de Larreta fue una provocación, ese es el clima que quiere generar el macrismo”

“Lo que hacen es que cuando está leyendo el pedido de penas este mamarracho, ya TN pone cámaras en la casa de Cristina como incitando para que fueran a escrachar. Ante una causa trucha y la instigación a la violencia, fue gente a manifestarse. Pero el sábado no fue eso, es todo tan papelonesco, había plazas en donde la gente se juntó espontánea para apoyar a Cristina y Larreta decidió sitiar la casa, llenar de vallas y no se podía entrar ni salir. Fue una provocación, es un clima que quiere generar el macrismo”.

Política

“Acá no discutimos lo que van a hacer con el país. En 2015 Macri no habló de tarifazos y devaluaciones. Yo creo que el proyecto que tienen es una calamidad. Por el proyecto del gasoducto no hicieron nada, quisieron reglárselo a un privado. Por eso no lo discuten porque creo que nadie estaría dispuesto a apoyarlo. Tal vez en Wall Street les encanta porque todo es endeudamiento y fuga de capitales”.

Obras para Bahía

“Ya está adjudicada la obra del puente en La Carrindanga, pero se están cumpliendo los pasos como corresponde. Lo mismo pasa con El Cholo y la ruta del cereal. Por supuesto todo sometido a los tiempos que requiere la obra pública, son todas obras que estamos impulsando”

Inflación

“Yo tendría muchísimo que decir sobre eso, de hecho me tocó ser Ministro de Economía en un contexto inflacionario. El tema de la inflación hoy tiene una cuestión adicional, y sin olvidar que Macri nos dejó con un 54% y no había ni pandemia ni guerra”.

“El año pasado fue el de crecimiento más alto de la Provincia, en el puerto de nuevo récord. Es decir que la actividad y el empleo vienen creciendo mu fuerte. Por ejemplo en los 90, que no había inflación, los sueldos y empleos caían igual. Es una situación compleja, en Europa tienen también inflación récord. El contexto es muy complicado, ayer se supo que Rusia le va a cortar el gas a Francia, y el problema del precio de la energía y los alimentos también golpea acá, por eso ya es todo un mérito que nosotros no tengamos recesión. Lo que pretendemos que los salarios estén por encima de la inflación”.

Sergio Massa

“Yo trabajo con él, aunque obviamente tengo otras responsabilidades. Me encantaría tener más tiempo. Cada vez que me consultan aporto mi opinión, como hice siempre porque tuve la posibilidad de estar ahí en tiempos difíciles. Hoy el principal problema que tenemos es el enorme endeudamiento que nos dejó Macri, que tuvo más plata que nunca y no hicieron nada, ni obras ni productividad”.

“En la Provincia hicimos una restructuración porque lo que dejó Vidal era impagable. Y luego oportunidades muchas, veo que las inversiones para el puerto de Bahía, que se van a anunciar en estos días, son todas potencialidades que hay que llevar adelante”.

“Nosotros dimos disputas muy grandes por el oleoducto, por la planta para gas licuado, y todo esto viene acompañado por rutas y obras de infraestructura, y dependemos que de la cuestión económica ande lo mejor posible”.

“Distinto a Vidal, que era puro marketing, a veces la Provincia hace inversiones grandes y después falla el mantenimiento. Habría que invertir una suma permanente para que no se deterioren tanto. Ayer estuve en Morón y tuvimos que demoler un centro de salud porque se lo dejó caer. Parte de eso es el Municipio y parte de la Provincia”.

“A Vidal la fundieron entre Macri y Larreta, porque al PRO le importa la ciudad y no la Provincia”

“La Ciudad de Buenos Aires es territorio de la Provincia, pero en 1980 se la cedió al país entero. El puerto, de hecho, no es de la Capital tampoco”.

“Ahí había una disputa, pero en un momento la Provincia cedió el territorio para que funcione la capital de todos los argentinos, y tenía un intendente que lo nombraba el presidente de la Nación, era como un delegado del consorcio. Con el pacto de Olivos, el radicalismo pidió que se votara y lo que se da es que el intendente se elige por votación, pero eso no lo convierte en una provincia, por eso no participa de la coparticipación”.

“Es el distrito más rico, pero no el mejor. Muchas empresas que trabajan en la provincia tienen su sede en Capital. Hay una aspiración de hacernos creer que es una provincia, pero no lo es. Y esto que digo no agresión, es lo que es, hay 23 provincias en Argentina”.

“Estamos generando los instrumentos para que Bahía y su región sean una zona productiva, como lo es la Provincia. Para esto hay que invertir y nosotros lo estamos haciendo. También lo están haciendo las cerealeras, producto de la gestión que está haciendo Federico –Susbielles– ahí en el puerto. Nos hemos reunido con empresas, le damos mucha importancia a esto, todo lo que no pasó con el macrismo está pasando ahora”.