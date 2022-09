Kicillof redobló la apuesta contra Larreta: “CABA es territorio de la Provincia”

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que esta mañana brindó una entrevista a La Brújula 24 en la que anticipó obras millonarias para Bahía, ahora redobló la apuesta contra Larreta y dijo que “CABA es territorio de la Provincia”.

En tal sentido, Kicillof recordó la difícil situación que encontró cuando asumió en la gobernación. Y señaló que “a Vidal -su antecesora- la fundieron entre Macri y Larreta porque al PRO le importa la ciudad y no la Provincia”.

Y disparó: “La Ciudad de Buenos Aires es territorio de la Provincia, que en 1980 se la cedió al país entero. El puerto, de hecho, no es de la Capital tampoco”.

A modo de explicación, Kicillof señaló que “ahí había una disputa, pero en un momento la Provincia cedió el territorio para que funcionara la Capital de todos los argentinos, y tenía un intendente que lo nombraba el presidente de la Nación, era como un delegado del consorcio. Con el pacto de Olivos, el radicalismo pidió que se votara y lo que se da es que el intendente se elige por votación, pero eso no lo convierte en una provincia, por eso no participa de la coparticipación”.

“Es el distrito más rico, pero no el mejor. Muchas empresas que trabajan en la provincia tienen su sede en Capital. Hay una aspiración de hacernos creer que es una provincia, pero no lo es. Y esto que digo no agresión, es lo que es, hay 23 provincias en Argentina”.