Deportes
San Lorenzo ganó y sigue invicto en la cima de la Liga Plata
El líder derrotó a Comercial por 81 a 71 y mantuvo su marcha perfecta en la segunda parte.
San Lorenzo volvió a ganar y ratificó su condición de líder de la Liga Plata del básquet local. Por la sexta fecha de la segunda parte, se impuso como visitante ante Comercial por 81 a 71 y conservó el invicto.
El conjunto del Puerto buscaba acercarse a la cima, pero no pudo frenar al puntero, que sumó su sexta victoria consecutiva en esta etapa de la competencia.
Altense, otro de los equipos que pelea arriba, superó como visitante a Sportivo Bahiense por 78 a 60 y se mantuvo como principal escolta.
También ganó 9 de Julio, que no tuvo inconvenientes ante La Falda y se impuso por un contundente 90 a 59.
En otro de los encuentros de la jornada, Ateneo derrotó a Argentino por 92 a 87, mientras que El Nacional se recuperó de la caída sufrida en la fecha anterior y venció a Espora por 76 a 54.
La programación se completó con el triunfo de Velocidad sobre Bahía Basket por 74 a 67.
Con estos resultados, San Lorenzo continúa como líder ahora con 20 puntos, seguido por Altense con 19,5 y 9 de Julio con 19. Comercial y El Nacional quedaron con 18,5.
Más atrás aparecen Ateneo y Sportivo Bahiense, con 17,5; Velocidad, con 16,5; Bahía Basket, con 15,5; Argentino, con 15; La Falda, con 13,5; y Espora, con 13.
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