Boca venció a Central Córdoba con un doblete de Ángel Romero

Boca derrotó este viernes por 3 a 1 a Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera y sumó tres puntos importantes en el Torneo Clausura, en la antesala de su próximo compromiso por la Copa Sudamericana.

El equipo local resolvió buena parte del encuentro en los primeros minutos. Ángel Romero abrió el marcador a los cuatro minutos, mientras que Enner Valencia amplió la ventaja a los 10, luego de una asistencia de Dylan Gorosito.

El delantero ecuatoriano consiguió así su primer gol desde su llegada al conjunto de la Ribera.

Con la diferencia a favor, Boca administró el resultado frente a un Central Córdoba que buscó adelantarse y generó algunas aproximaciones, aunque sin conseguir descontar durante la primera mitad.

Ya en el complemento, Romero volvió a aparecer. A los 11 minutos sacó un remate desde larga distancia para marcar el 3 a 0 y completar su doblete.

Con el resultado encaminado, Boca realizó varias modificaciones y reguló el ritmo pensando también en sus próximos compromisos.

Central Córdoba logró descontar recién a los 44 minutos del segundo tiempo mediante Martín Cuitiño, quien estableció el 3 a 1 definitivo.

El triunfo le permitió a Boca acomodarse en el Clausura antes de volver a concentrarse en la Copa Sudamericana.

Con información de TyC Sports