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Milei convocó a diputados y senadores a una reunión en Casa Rosada
El encuentro será el próximo lunes, en la previa del envío de proyectos clave al Congreso y de la presentación del Presupuesto. Los detalles.
El presidente Javier Milei convocó para el próximo lunes a diputados y senadores de La Libertad Avanza con el objetivo de ordenar la estrategia legislativa del oficialismo ante una agenda cargada de proyectos considerados prioritarios por el Gobierno.
El encuentro se realizará por la tarde en el Salón Héroes de Malvinas de Casa Rosada y coincidirá con el envío a la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
Además, la reunión tendrá lugar apenas dos días antes de la presentación del Presupuesto, prevista para el miércoles 15 de septiembre, también en la Cámara Baja.
Según trascendió, en Balcarce 50 no prevén la participación de Milei ni del ministro de Economía, Luis Caputo. En cambio, se espera la presencia del viceministro José Luis Daza, quien brindaría una exposición sobre la situación económica.
También fueron convocados la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; su segundo, Ignacio Devitt; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Prensa, Fabián Fernández.
En paralelo, tal como publica el sitio Noticias Argentinas, el miércoles el Senado comenzará a discutir en comisión la reforma electoral, por instrucción de la titular del bloque libertario, Patricia Bullrich.
Tras la reunión en Casa Rosada está prevista una cena en el local partidario de La Libertad Avanza bonaerense, ubicado en el barrio porteño de San Telmo.
La convocatoria forma parte de una nueva etapa de actividad política del Gobierno, con Milei buscando concentrar la coordinación de la gestión y de la agenda parlamentaria en momentos en que el oficialismo deberá afrontar distintas discusiones en el Congreso.
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