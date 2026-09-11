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Secuestran cocaína durante un operativo en Médanos: hay un detenido
El procedimiento se realizó esta mañana en una estación de servicio ubicada sobre la Ruta 22. El arrestado es un mecánico bahiense.
Un hombre fue detenido este viernes por la mañana en Médanos luego de que la Policía de Villarino encontrara en su poder un envoltorio con más de 17 gramos de una sustancia similar a cocaína.
El procedimiento se inició alrededor de las 7.10 en la estación de servicio YPF ubicada a la altura del kilómetro 733 de la Ruta Nacional 22, después de un llamado que alertó sobre una situación sospechosa protagonizada por un automovilista mientras pagaba combustible.
Según se informó, en ese momento se le habría caído un envoltorio de nylon blanco, lo que motivó la intervención de personal del CUIM de Villarino.
Al llegar al lugar, los efectivos identificaron al conductor de un Chevrolet Corsa como Cristian Rodríguez, de 41 años y domiciliado en Bahía Blanca.
En su poder fue secuestrado un envoltorio que contenía una sustancia blanca en forma de piedra cocaína, que arrojó ser un trozo de cocaína, cuyo peso era de 17,05 gramos.
Rodríguez viajaba junto a otro hombre, de 31 y oriundo de Algarrobo. De acuerdo con la información policial, el bahiense, de oficio mecánico, lo estaba llevando hasta esa localidad luego de que el acompañante dejara un motor para reparar en Bahía Blanca.
Tras mantener comunicación con la UFIJ Nº 19, se dispuso avanzar con las actuaciones correspondientes contra Rodríguez, mientras que no se adoptó ninguna medida respecto de la otra persona implicada.
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