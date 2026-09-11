Villa Loreto: destrozó la casa de su ex pareja y terminó detenido

Un joven de 18 años fue detenido durante la madrugada de este viernes luego de ser encontrado dentro de una vivienda de Cramer al 200, a la que habría ingresado sin autorización.

El procedimiento se inició alrededor de las 2, después de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un hombre en el interior del inmueble.

Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas encontraron a Tomás Cheuquel, de 18 años. La dueña de la vivienda, una mujer de 25, aseguró que no había autorizado su ingreso.

Durante la intervención, los policías también constataron que la ex pareja causó daños en la puerta de una de las habitaciones.

Cheuquel fue detenido por violación de domicilio, daño e infracción a la Ley 12.569 de Violencia Familiar y trasladado a la Comisaría Cuarta. El joven quedó a disposición de la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial.