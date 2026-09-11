Destacada C
Villa Loreto: destrozó la casa de su ex pareja y terminó detenido
Ocurrió esta madrugada en Cramer al 200. Entró al domicilio sin autorización y causó daños en la puerta de una de las habitaciones.
Un joven de 18 años fue detenido durante la madrugada de este viernes luego de ser encontrado dentro de una vivienda de Cramer al 200, a la que habría ingresado sin autorización.
El procedimiento se inició alrededor de las 2, después de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un hombre en el interior del inmueble.
Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas encontraron a Tomás Cheuquel, de 18 años. La dueña de la vivienda, una mujer de 25, aseguró que no había autorizado su ingreso.
Durante la intervención, los policías también constataron que la ex pareja causó daños en la puerta de una de las habitaciones.
Cheuquel fue detenido por violación de domicilio, daño e infracción a la Ley 12.569 de Violencia Familiar y trasladado a la Comisaría Cuarta. El joven quedó a disposición de la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial.
Colapinto terminó 13° y superó a Gasly en la primera práctica del GP de España
Disturbios y detenidos en una pelea vecinal en Villa Miramar
Villa Loreto: destrozó la casa de su ex pareja y terminó detenido
El invicto San Lorenzo visita a Comercial en el partido destacado de la Liga Plata
Viernes de fútbol: arranca la fecha del Clausura con los suplentes de Boca
Más Leídas
-
Noticias B21 horas ago
La detienen por venta de droga en el barrio 9 de Noviembre
-
Noticias B22 horas ago
La Armada sortea lugares para viajar en la Fragata Libertad: cómo participar
-
Noticias B14 horas ago
La maestra de 87 años que descubrió su vocación al mirar a los ojos de un alumno y nunca más dejó el aula
-
Noticias B13 horas ago
La acusan de robar las tarjetas a una conductora de Uber y de hacer compras millonarias
-
La región22 horas ago
Insólito robo: se llevaban una heladera arriba de un triciclo
-
Noticias A3 horas ago
Una joven cayó con su moto en el acceso a Tornquist y terminó en el hospital
-
Noticias B24 horas ago
Del Valle: investigan una nueva causa por delitos económicos y posibles testaferros
-
Noticias B14 horas ago
Hallazgo histórico: encontraron una carta de 1833 que relata la usurpación británica de Malvinas