Milei suspendió su viaje a Londres en medio de la tensión por Malvinas

El presidente Javier Milei resolvió suspender el viaje al Reino Unido que tenía previsto realizar a fines de octubre, en medio de la creciente tensión diplomática por la cuestión Malvinas.

La decisión fue confirmada por fuentes oficiales, aunque desde el Gobierno no precisaron formalmente los motivos de la cancelación. El mandatario planeaba llegar a Londres el 21 de octubre para brindar una conferencia en la Universidad de Oxford y mantener reuniones con empresarios, sin encuentros previstos con autoridades británicas.

La visita formaba parte de una estrategia destinada a promocionar inversiones en Argentina, con un esquema similar a la denominada "Argentina Week" realizada anteriormente en Nueva York. Incluso esta semana el vocero presidencial había señalado que se trabajaba en una edición del encuentro en Londres, aunque aclaraba que la presencia de Milei todavía no estaba confirmada.

El cambio de planes se produjo luego del giro adoptado por la Casa Rosada en torno al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y, especialmente, frente al avance de proyectos de explotación petrolera en el Atlántico Sur.

En los últimos días, el Ejecutivo inició procedimientos sancionatorios contra 60 personas y empresas presuntamente vinculadas con actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina: primero fueron alcanzados 45 sujetos y luego se incorporaron otros 15.

Además, tal como señala Filo News, el Gobierno presentó denuncias penales contra compañías relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos y anunció el envío al Congreso de nuevas herramientas legales para reforzar la defensa de los recursos naturales en la zona en disputa.

La Casa Rosada también creó esta semana un Sistema de Articulación de la Política Exterior, bajo la órbita de Cancillería, para coordinar las decisiones estatales que puedan tener impacto sobre los intereses internacionales del país.

De esta manera, el viaje que inicialmente había sido pensado como una oportunidad para mostrar el programa económico argentino ante inversores británicos quedó, por ahora, fuera de la agenda presidencial mientras Malvinas vuelve a ocupar un lugar central en la política exterior del Gobierno.