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Escena de Netflix: Larriaga tiró teléfonos y droga al fuego cuando entraba la Prefectura
Llevaba años prófugo y utilizaba distintas identidades para moverse.
Nuevos detalles se conocieron sobre el operativo que terminó este viernes con la detención de Gastón Larriaga, un hombre con antecedentes y condenas por narcotráfico que permanecía prófugo y que continuaba operando desde la clandestinidad.
El procedimiento más importante se desarrolló en una finca de Villa Bordeu, donde personal de Prefectura encontró a Larriaga junto a su esposa. Según pudo saber La Brújula 24, al momento en que los efectivos ingresaron a la vivienda, Larriaga estaba intentando destruir parte de la evidencia en un hogar a leña.
Los prefectos encontraron varios teléfonos celulares y documentos dentro del fuego y lograron retirar parte del material antes de que fuera consumido por las llamas. Algunos dispositivos sufrieron daños importantes, pero los investigadores mantienen expectativas de recuperar información.
También se sospecha que pudo haber arrojado droga al fuego, aunque hasta el momento no pudo determinarse qué cantidad habría sido destruida. No obstante, se logró encontrar más de un kilo de cocaína y otros elementos que se suman a la causa como evidencia.
Otro de los puntos que llamó la atención de los investigadores fue la cantidad de armas largas secuestradas. La presencia de ese arsenal podría abrir nuevas líneas de investigación para establecer si el armamento estaba destinado únicamente a la protección de Larriaga o si existía algún vínculo con otras organizaciones.
La investigación había permitido establecer que el acusado se movía utilizando diferentes identidades y que permanecía oculto desde hacía varios años. Los investigadores manejaban como posibles lugares de residencia la finca de Bordeu y un campo ubicado en Pedro Luro, propiedad de la familia de su pareja.
Larriaga arrastra antecedentes y condenas vinculadas al narcotráfico y había sido mencionado años atrás en investigaciones que terminaron alcanzando a la organización encabezada por Juan Ignacio Suris, con quien competía por negocio narco en la ciudad.
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