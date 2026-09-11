Malvinas: el Gobierno evalúa ampliar las sanciones a todas las actividades productivas

El Gobierno trabaja en un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que podría ampliar las sanciones vinculadas a actividades desarrolladas en las Islas Malvinas sin autorización argentina. La iniciativa, que Javier Milei prepara para enviar al Congreso, busca ir más allá del régimen actual, concentrado en los hidrocarburos.

Entre los sectores bajo análisis aparecen la pesca, la minería, la ganadería, la agricultura y el turismo. En el caso de la minería, fuentes oficiales fueron tajantes: “Minería sí”. Sin embargo, el alcance definitivo todavía no está cerrado y el articulado continúa en discusión dentro del Ejecutivo.

La pesca es el área más avanzada dentro de la ampliación. “Estamos trabajando en eso”, reconocen en la Casa Rosada. El Gobierno evalúa endurecer las restricciones sobre socios, empresas vinculadas, proveedores y otros actores que obtengan beneficios de operaciones realizadas bajo licencias británicas en las islas.

Actualmente, la Ley 26.659 ya establece sanciones para la exploración y explotación de hidrocarburos sin autorización argentina. A su vez, desde 2008 la Ley Federal de Pesca fija restricciones para quienes reciben permisos nacionales y mantienen vínculos con propietarios o armadores que operan en aguas de Malvinas sin aval de la Argentina.

La discusión central pasa por definir hasta dónde extender el concepto de vinculación empresarial. Una interpretación más amplia podría alcanzar a accionistas, sociedades relacionadas y grupos con negocios tanto en el territorio continental argentino como en las islas.

El interés también responde al peso económico de esas actividades. Según la estrategia económica isleña, la pesca y la acuicultura representan alrededor del 58% del producto bruto. El turismo aportó £15,2 millones en la temporada 2023/2024, mientras que la ganadería y la agricultura mantienen un rol histórico en las zonas rurales.

La minería, en cambio, no tiene una explotación comercial relevante, aunque existen antecedentes de exploración de oro y diamantes. Su inclusión tendría un carácter preventivo ante proyectos.

El texto final definirá si el nuevo esquema mantiene un enfoque sectorial o pasa a abarcar de forma transversal a empresas que participen, financien, presten servicios o se beneficien de actividades productivas en Malvinas sin autorización argentina.

Con información de TN