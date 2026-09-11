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Créditos hipotecarios UVA: los bancos bajan tasas y crece la competencia
La primera licitación oficial movilizó $200.000 millones, impulsó mejores condiciones financieras y ya permitió concretar una escritura en Santa Cruz.
La primera licitación impulsada por el Gobierno para ampliar el fondeo de largo plazo de los bancos comenzó a generar cambios en el mercado hipotecario. Varias entidades redujeron las tasas de sus préstamos UVA y algunas ya ofrecen condiciones por debajo del 7,5% establecido como techo para las operaciones financiadas con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSeS.
En la licitación participaron 18 entidades, que presentaron 42 ofertas por $258.640 millones. Finalmente, 13 bancos accedieron a parte de los $200.000 millones disponibles.
El Banco Hipotecario concretó esta semana la primera escritura utilizando esos recursos: fueron $50 millones destinados a comprar una propiedad en Santa Cruz, a 180 meses y con una tasa de UVA + 7,5%.
La competencia también aceleró los recortes. Banco Ciudad ofrece UVA + 6,5% para primera vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que Banco Nación parte desde UVA + 6,7% para determinados clientes e ICBC desde UVA + 6,9%. Supervielle redujo su tasa del 15% al 7,5% y bajó de $5 millones a $3 millones el ingreso mínimo exigido.
Galicia pasó de 9,5% a 7,5% para clientes que acreditan sueldo, mientras Banco Macro, Banco Hipotecario, Credicoop y los bancos del Grupo Petersen también ubicaron algunas líneas en UVA + 7,5%. En el caso del Hipotecario, la mejora alcanza incluso a expedientes iniciados. “No solamente la bajamos para los préstamos que se soliciten a partir de la licitación, sino para todas las solicitudes que estaban en tramitación”, explicaron desde la entidad.
Para acceder, la cuota generalmente no puede representar más del 25% o 30% del ingreso familiar. Según un ejemplo del Ministerio de Economía, un préstamo cercano a $114 millones, a 25 años y UVA + 7%, tendría una cuota inicial de unos $865.000 y exigiría ingresos aproximados de $3,46 millones.
Además de la tasa, especialistas recomiendan observar el Costo Financiero Total, el porcentaje financiado, el plazo y el ajuste por inflación.
El mercado todavía muestra una fuerte caída interanual: entre enero y julio se otorgaron 13.329 préstamos, 47% menos que en 2025. Sin embargo, el Gobierno estima que el programa podría generar entre 17.000 y 18.000 nuevas operaciones.
Con información de Clarín
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