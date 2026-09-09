Milei pidió apoyo a la oposición por Malvinas: "No puede haber grieta"

El presidente Javier Milei pidió este miércoles a la oposición que acompañe en el Congreso los proyectos vinculados con el reclamo argentino por las Islas Malvinas y sostuvo que se trata de una cuestión que debe superar las diferencias partidarias.

“Esperamos que el Congreso lo sancione, porque Malvinas es una causa nacional. No es de un gobierno ni de un partido. Con esto no puede haber grieta alguna”, afirmó durante la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, en Palermo.

El mandatario aseguró que “todos los argentinos” deben disponer de las herramientas necesarias para defender la soberanía y reivindicó la figura de José de San Martín para remarcar la necesidad de avanzar con medidas concretas.

“La soberanía de un país no debe ser un relato dirigido desde un atril, sino que debe ser construida y defendida en distintos ámbitos”, expresó.

En ese sentido, Milei sostuvo que la defensa de los intereses nacionales debe darse también mediante el crecimiento económico, la inversión en defensa y la protección del territorio.

Las declaraciones se producen mientras el Gobierno prepara el envío al Congreso de la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, anunciada en respuesta al avance del proyecto petrolero Sea Lion en aguas circundantes a las Islas Malvinas.

La iniciativa contempla endurecer las sanciones previstas en la Ley 26.659 contra empresas y proveedores que operen sin autorización argentina en el área en disputa, además de habilitar el juicio en ausencia en determinados casos.

También propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, integrado por áreas como Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, y otorgarle herramientas económicas y diplomáticas para responder ante amenazas provenientes de actores estatales o privados.

Tal como publica TN, la ofensiva argentina se intensificó en los últimos días frente al proyecto Sea Lion, encabezado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que prevé avanzar con la explotación de petróleo en la zona a partir de 2028.

El Ejecutivo ya anunció nuevas sanciones y acciones judiciales contra las compañías involucradas, al considerar que desarrollan actividades sin autorización argentina en un área cuya soberanía es reclamada por el país.

“La soberanía nacional se defiende haciendo crecer la economía de nuestros compatriotas e invirtiendo en la defensa y protección de nuestro suelo y nuestra patria”, concluyó Milei.