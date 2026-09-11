El Gobierno acelera la Base Naval Integrada de Ushuaia: prevén invertir hasta US$500 millones

El Gobierno nacional busca acelerar la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia, una obra estratégica para la presencia argentina en el Atlántico Sur que demandaría una inversión total estimada entre US$400 millones y US$500 millones.

El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, llegaron este viernes a Tierra del Fuego para recorrer el predio donde se desarrolla el proyecto, que contempla la construcción de un muelle de más de un kilómetro y una importante infraestructura para operaciones marítimas y antárticas.

La comitiva también estuvo integrada por autoridades militares y legisladores fueguinos de La Libertad Avanza. Antes de la recorrida estaba previsto un encuentro con el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella.

La iniciativa tiene antecedentes desde la década de 1990, aunque comenzó formalmente a ejecutarse en 2022. Actualmente presenta un avance físico cercano al 9%.

Además del nuevo muelle, el proyecto incluye edificios destinados a servicios marítimos, talleres, depósitos, cámaras frigoríficas, instalaciones para almacenar combustible y otras estructuras necesarias para fortalecer la logística hacia la Antártida.

La visita se produjo luego de que el Gobierno decidiera reforzar los recursos destinados al área de Defensa. Mediante el Decreto 867/2026 se asignaron más de $200.000 millones para la Base Naval Integrada de Ushuaia y la Base Conjunta Antártica Petrel.

De ese monto, tal como publica la TV Pública, el Estado ya dispuso $114.732 millones para el proyecto de Ushuaia, mientras que desde el Ministerio de Defensa esperan que las obras puedan tomar mayor ritmo antes de fin de año, una vez concluidos los procesos licitatorios en curso.

La administración de Javier Milei incluyó además la Base Naval Integrada entre las prioridades del Presupuesto 2027, en momentos en que la cuestión Malvinas, la explotación de recursos en el Atlántico Sur y la presencia argentina en la Antártida volvieron a ocupar un lugar central en la agenda del Gobierno.