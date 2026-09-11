Disturbios y detenidos en una pelea vecinal en Villa Miramar

Dos jóvenes fueron detenidos y un adolescente de 15 años quedó demorado durante una violenta confrontación vecinal registrada este jueves por la noche en Laudelino Cruz al 2000.

El procedimiento comenzó alrededor de las 22.30, cuando varios móviles del Comando de Patrullas llegaron al sector tras un requerimiento de emergencia.

De acuerdo con las actuaciones, el menor de 15 años habría amenazado con un arma de fuego a otro adolescente, de 14, y posteriormente provocado la rotura de los cristales traseros de una camioneta Ford Courier.

En medio del conflicto, además, un hombre de 35 años sufrió lesiones en una de sus manos luego de ser golpeado con un tirante de madera.

La Policía también recibió información sobre la posible presencia de municiones en el frente de una vivienda del sector. Al ingresar al patio de la propiedad, los efectivos interceptaron al adolescente.

Según indicaron fuentes policiales, durante esa intervención un joven de 25 años, y otro de 23, se abalanzaron sobre los uniformados e intentaron impedir el procedimiento.

Ambos fueron detenidos y trasladados a la Comisaría Primera. En el lugar, además, fueron secuestrados un tramo de madera y un cascote que quedaron incorporados a la investigación. En el caso del adolescente tomó intervención el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Las actuaciones quedaron en manos de la UFIJ Nº 15 y de la Fiscalía Nº 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil por resistencia a la autoridad, lesiones, amenazas calificadas y daño.