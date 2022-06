Piden por el derrumbe de la casa incendiada en la que murieron tres personas

Miguel Mossmann es el papá de Micaela, una de las tres víctimas que se cobró el trágico incendio ocurrido a mediados de mayo, en una vivienda de Roca al 1900. Allí murió también la pareja de la joven, un niño de cinco años y solo sobrevivió un bebé de un año y medio.

En diálogo con LA BRÚJULA 24 y aún con el dolor a flor de piel, el hombre lanzó un desesperado reclamo: “Pedimos al municipio que colabore para derrumbar la casa, se necesita una gran cantidad de firmas, las cuales ya conseguimos, pero no viene nadie a hacer el trabajo”.

“Nuestro miedo es que se desprendan las chapas y lastimen a alguien. No queremos plata ni planes, solo una mano para poder tirar esta edificación. La idea es que traigan maquinaria para el piso superior, de la planta baja nos encargamos nosotros”, indicó, en el programa “Vive Cada Día”.

Luego, explicó que “la vivienda está toda quebrada por dentro y por fuera, la idea es evitar otra víctima más. Mi nieto, único sobreviviente del hecho está con mi hijo y mi nuera, ella es enfermera y lo están cuidando muy bien”.

“Soy camionero, vine del sur y no quiero llegar a Bahía para no ver cómo quedó todo por el fuego, voy a hacer los mandados con la cabeza gacha para no mirar”, finalizó Miguel, al borde de las lágrimas.