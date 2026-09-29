Punta Alta: murió el hombre que había sufrido graves quemaduras en el incendio de una casa

Falleció el hombre que había resultado gravemente herido durante el incendio que el jueves pasado destruyó una vivienda del barrio ATEPAM III de Punta Alta.

Según publica el portal El Rosalenio, la víctima fue identificada como Carlos Reynoso, quien había sufrido importantes quemaduras durante el siniestro registrado alrededor de las 19.30 del jueves 24 de septiembre en la casa 327 de ese complejo habitacional.

Reynoso fue rescatado del interior del inmueble con lesiones visibles tanto en distintas partes del cuerpo como en su vestimenta. En un primer momento fue trasladado al Hospital Municipal Eva Perón de Punta Alta y posteriormente, debido a la gravedad de su cuadro, derivado al Hospital Penna de Bahía Blanca. Allí permaneció internado hasta que en las últimas horas se confirmó su fallecimiento.

Como informó La Brújula 24, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios habían trabajado para controlar las llamas, que ocasionaron daños prácticamente totales en la propiedad. Una vecina advirtió el incendio luego de escuchar los ladridos insistentes de su perro y dio aviso a los servicios de emergencia.

Durante las tareas también fue retirada una motocicleta que se encontraba en una habitación ubicada hacia el frente de la vivienda. El rodado había sufrido importantes daños y presentaba una considerable pérdida de combustible. En el operativo participaron además efectivos de la Policía Comunal y personal de la Cooperativa Eléctrica.

Las causas que provocaron el incendio todavía no fueron determinadas. La investigación continúa a cargo de la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales, que deberá establecer las circunstancias en las que comenzó el fuego.