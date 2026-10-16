Denuncian el robo de equipaje a egresados en el cruce de vías de El Guanaco

Un grupo de estudiantes que viajaba hacia San Carlos de Bariloche para disfrutar de su viaje de egresados sufrió un cuantioso robo en las inmediaciones de Ingeniero White, cuando delincuentes lograron abrir la baulera del micro en movimiento y sustrajeron cinco valijas.

El episodio ocurrió el último lunes, alrededor de las 22.15, cuando el ómnibus que trasladaba a jóvenes de Villa Cacique-Barker, Orense y Oriente circulaba a baja velocidad por el cruce ferroviario conocido como las vías del Guanaco.

Según publicó el diario La Voz del Pueblo, a partir de testimonios de familiares de los damnificados, los autores del hecho se desplazaban en motocicleta y a pie. Aprovecharon que el transporte redujo su marcha para violentar uno de los compartimientos destinados al equipaje y apoderarse de las pertenencias de cinco estudiantes.

Las víctimas fueron tres egresados de Oriente y dos de Orense, quienes descubrieron lo sucedido cuando el colectivo se detuvo unos seis kilómetros después del lugar del robo. Recién entonces los choferes advirtieron la situación y comunicaron lo ocurrido a los coordinadores del contingente.

Una de las alumnas consiguió contactarse telefónicamente con su padre para relatar el episodio. Ante la falta de respuestas de los responsables del viaje, familiares de los afectados se trasladaron hasta la zona y radicaron la correspondiente denuncia en la Comisaría Tercera de Ingeniero White.

Las pérdidas económicas fueron considerables. De acuerdo con los testimonios recogidos por el medio tresarroyense, el contenido de una sola valija fue valuado entre cinco y seis millones de pesos, debido a que incluía ropa nueva, calzado, artículos de cuidado personal y dispositivos tecnológicos.

Como consecuencia del robo, los cinco estudiantes debieron continuar el viaje de más de 30 horas únicamente con las prendas que llevaban puestas, sin posibilidades de cambiarse. Una de las jóvenes, incluso, llegó a Bariloche utilizando un par de Crocs, ya que el resto de su calzado estaba dentro del equipaje sustraído.

La situación generó preocupación y malestar entre las familias, especialmente por la respuesta de la empresa organizadora.

Según trascendió, después de más de 24 horas sin una solución concreta, la firma ofreció una compensación de 1,5 millones de pesos a cada uno de los damnificados. Sin embargo, esa propuesta estaría condicionada a la firma de un documento mediante el cual los padres deberían renunciar a futuros reclamos contra la compañía y su aseguradora.

Los familiares consideran que el monto resulta insuficiente para recuperar las pertenencias perdidas, particularmente por los precios de la indumentaria en el destino turístico.

Frente a este panorama, vecinos, allegados y familiares pusieron en marcha colectas y transferencias de dinero para ayudar a los jóvenes a comprar ropa y otros elementos indispensables durante su estadía.

El contingente llegó finalmente a Bariloche el martes 13 de octubre y tiene previsto regresar a sus localidades el jueves 22.

Los padres anticiparon que, una vez que los estudiantes vuelvan a sus hogares, darán a conocer el nombre de la empresa contratada y ofrecerán mayores detalles sobre lo sucedido durante un viaje que comenzó con la expectativa de celebrar el cierre de la etapa escolar y terminó atravesado por un inesperado episodio de inseguridad.