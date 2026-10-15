Bahía marchó para exigir el cumplimiento del financiamiento universitario: "La situación es crítica"

Una multitud participó la tarde de este jueves en Bahía Blanca en la Quinta Marcha Federal para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en una protesta convocada por gremios y en la que participaron organizaciones estudiantiles y las autoridades de la ciudad.

La concentración se desarrolló desde la intersección de avenida Alem y 11 de Abril, donde comenzaron a reunirse estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y representantes de distintas organizaciones gremiales y sociales; y culminó en playón de la Universidad Nacional del Sur.

"Las universidades públicas argentinas atraviesan una situación presupuestaria crítica. Cuando el financiamiento universitario se deteriora, las consecuencias no se limitan a las aulas, los talleres o los laboratorios de enseñanza", dijeron desde tarima instalada en la UNS donde se leyó el documento de la protesta.

En diálogo con el móvil de La Brújula 24, Sergio Zaninelli, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS) se refirió a la situación que atraviesan las universidades públicas y cuestionó la falta de respuestas del Gobierno nacional ante los reclamos del sector.

"Estamos reclamando una deuda salarial, una deuda que está escrita en una ley, en fallos judiciales a favor nuestro", sostuvo.

En ese sentido, Zaninelli consideró que las movilizaciones no son suficientes para conseguir una respuesta y planteó la necesidad de profundizar las medidas de fuerza a nivel nacional.

"La marcha por sí sola no alcanza. Creemos que hay que ir a un plan de lucha mucho más contundente, masivo y nacional", expresó.

En la protesta participaron el intendente Federico Susbielles, junto con integrantes de su equipo y el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, Santiago Mandolesi.

El intendente Susbielles, junto a su esposa y el presidente del Puerto

"Hoy nuestro país cuenta con una ley que no se está aplicando. A pesar de los fallos judiciales favorables en distintas instancias, el Poder Ejecutivo Nacional sigue desconociendo la ley de financiamiento y eso, además de tener una gravedad tremenda para el sistema universitario nacional, ser de una gravedad enorme, afecta los valores mismos de la democracia", dijo el rector de la UNS, Daniel Vega desde la movilización.

Por su parte, la Vicerrectora de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), Natalia Castillo, señaló que "tenemos que pensar que nuestros hijos, nietos, los hijos e hijas de los trabajadores y trabajadoras puedan acceder (a la universidad). En una jornada como la de hoy, en que el reclamo abarca tantos sectores, es una alegría que tengamos el apoyo de toda la comunidad porque en realidad salimos todos juntos o no podremos salir".

La manifestación contó con la adhesión de más de un centenar de organizaciones de distinto tipo que hacen vida en la ciudad.

De izquierda a derecha el secretario de Obras Públicas, Gustavo Trankels; el Jefe de Gabinete, Luis Alberto Calderaro y Juan Tunesi, de la Unión Cívica Radical

En tanto, Carlos Vera, vicedecano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) destacó que "nunca se vio en estos años de democracia moderna que un poder Ejecutivo se niegue sistemáticamente, casi de manera terca, a aplicar una ley. Sin embargo, la universidad argentina tiene esa resiliencia de defender lo que es un derecho (...) estamos de pie y le vamos a exigir al gobierno, si es necesario, con la cantidad de marchas que haya que hacer, que la ley se cumple y que no es un emperador el presidente y que no se gobierna por decreto".