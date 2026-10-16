Oficial: se confirmaron los próximos amistosos de la Selección Argentina

La Selección Argentina ya tiene definidos sus próximos compromisos internacionales. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Uruguay y Costa Rica en la fecha FIFA de noviembre, que marcará el comienzo de una nueva etapa tras la despedida de Lionel Messi.

El primer encuentro será el viernes 13 de noviembre ante Uruguay, en Buenos Aires, en una nueva edición del clásico del Río de la Plata. Según informó TyC Sports, la principal alternativa para recibir el partido es La Bombonera, aunque todavía no está confirmada oficialmente.

La otra posibilidad es el Estadio Único de La Plata, que continúa atravesando trabajos de refacción.

Cuatro días después, el martes 17 de noviembre, la Albiceleste se medirá con Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, escenario que volverá a recibir al seleccionado nacional luego de su reciente presentación frente a Bolivia.

Los dos amistosos tendrán una particularidad: serán los primeros encuentros de Argentina sin Messi ni Nicolás Otamendi, quienes cerraron sus respectivos ciclos con la camiseta nacional.

El capitán rosarino se despidió en el último compromiso frente a Benín, disputado en el Monumental, en una jornada que estuvo acompañada por distintos homenajes.

Ante este nuevo escenario, Cristian "Cuti" Romero asumirá la capitanía, mientras Scaloni comenzará a evaluar alternativas para conformar el equipo que afrontará los próximos desafíos internacionales.

La concentración de noviembre también podría traer novedades sobre la continuidad del entrenador, cuya renovación contractual todavía está pendiente.

"Si todo va bien, seguiré siendo entrenador", había expresado Scaloni después del encuentro ante Benín, dejando abierta la posibilidad de extender su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino.

La doble fecha representará la última actividad internacional del seleccionado durante 2026 y servirá como preparación para el inicio de las próximas Eliminatorias, previsto para marzo de 2027.

Argentina ya tiene asegurada su participación en el Mundial 2030 por su condición de país anfitrión, aunque igualmente deberá afrontar una nueva etapa competitiva con el objetivo de renovar su plantel y mantener el protagonismo internacional.