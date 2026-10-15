Operaron a la mujer que cayó de un cuarto piso: sigue en terapia intensiva

La mujer de 54 años que cayó este miércoles desde un edificio ubicado en Lavalle al 200, en pleno centro, fue sometida a una intervención quirúrgica y sigue internada en terapia intensiva.

Según confirmaron fuentes oficiales a La Brújula 24, la paciente pasó por el quirófano para tratar una fractura de pelvis, una de las múltiples lesiones que sufrió como consecuencia de la caída.

Los voceros señalaron que su estado general no presentó grandes modificaciones respecto de las primeras horas posteriores al episodio y que actualmente permanece sedada y estable. Además, precisaron que hasta el momento no requirió una intervención neuroquirúrgica, pese a que entre las lesiones detectadas inicialmente se encuentra una fractura de cráneo.

El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles, cuando la mujer cayó desde un edificio situado en calle Lavalle al 200. De acuerdo con la información publicada por este medio, habría caído desde un cuarto piso, aunque todavía se investigan las circunstancias del episodio.

Un vecino alertó al servicio de emergencias mediante un llamado al 911 y, tras la llegada de los equipos de asistencia, la víctima fue trasladada en código rojo debido a la gravedad de las heridas.

Los primeros estudios permitieron establecer que presentaba fracturas en las piernas, pelvis, algunas vértebras, costillas y cráneo, además de traumatismo de tórax. En paralelo, personal del Comando de Patrullas intervino para determinar cómo se dio la caída. Entre las hipótesis iniciales se contempló la posibilidad de que la mujer se hubiera arrojado, aunque eso no fue confirmado oficialmente.

Por el momento, la paciente continúa bajo atención médica en terapia intensiva, mientras se monitorea su evolución después de la operación.