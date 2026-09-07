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Asisten a dos mujeres por el incendio de una casa en Villa Loreto
Ocurrió en Cacique Venancio al 500. Se habría iniciado por la caída de quitaesmalte en una garrafa con pantalla. Horas antes, el fuego causó daños en una vivienda de Brickman al 2800.
Un incendio se registró durante la madrugada de este lunes en una vivienda ubicada en Villa Loreto, donde dos mujeres tuvieron que ser asistidas por personal médico.
El hecho ocurrió alrededor de las 00:15 en Cacique Venancio al 500, cuando efectivos policiales acudieron al domicilio y encontraron trabajando a una dotación de Bomberos.
De acuerdo con lo informado oficialmente, en la vivienda se encontraban Eliana Micaela Turoni, de 31 años, y su amiga Mayra Prandestein, de 25.
Ambas relataron que estaban en una habitación calefaccionándose con una garrafa con pantalla cuando, accidentalmente, se derramó quitaesmalte y se produjo el foco ígneo.
En el lugar también trabajó personal de Defensa Civil y una ambulancia del servicio de emergencias. Las dos mujeres fueron asistidas en la vivienda y no fue necesario su traslado a un centro de salud.
Las actuaciones quedaron en conocimiento de la Comisaría Cuarta.
Otro incendio con importantes pérdidas
Otro incendio se había registrado el domingo, alrededor de las 12:30, en una vivienda ubicada en Brickman al 2800.
En ese caso, el fuego se habría iniciado en un Volkswagen Gol, dominio DKR842, aparentemente por una pérdida de combustible. Las llamas luego se propagaron y afectaron la vivienda en su totalidad.
El propietario del inmueble, Jonathan Silva, indicó a los efectivos que el episodio había sido accidental. En el lugar trabajaron personal policial, Defensa Civil, Bomberos de Ingeniero White y otra dotación de bomberos.
Pese a la magnitud del incendio, no se registraron personas heridas. Las actuaciones por ese episodio quedaron a cargo de la Comisaría Sexta.
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