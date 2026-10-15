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Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires: a cuánto quedó la tarifa básica
La suba, de alrededor del 17,6%, rige desde este jueves 15 de octubre.
La tarifa básica de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires aumenta a $114.105,99 desde este jueves 15 de octubre, según estableció una resolución del Ministerio de Transporte bonaerense publicada en el Boletín Oficial. La medida se da tras tres meses de congelamiento.
La última actualización había sido establecida a fines de 2025 y fijó, desde el 16 de enero de 2026, una tarifa básica de $97.057,65, IVA incluido. Para el semestre iniciado el 16 de julio, las empresas concesionarias habían solicitado llevar la tarifa básica a $114.105,99, en función del acuerdo salarial firmado entre SMATA y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA).
Tras el freno de ese ajuste de 90 días, desde ahora la VTV tendrá un incremento del 17,56%. La actualización alcanza a los vehículos de hasta 2.500 kilos y funciona como referencia para determinar los valores de las restantes categorías del cuadro tarifario del servicio.
La tarifa se calcula en función del salario básico del operario de categoría 1, establecido en el convenio colectivo de trabajo 594/10 entre SMATA y la CAVEA. El mecanismo de actualización previsto en los pliegos de la concesión contempla revisiones semestrales vinculadas a la evolución de ese salario.
Para el período abril-junio de 2026, el salario básico de esa categoría quedó fijado en $1.630.085,67. En función de ese monto, las empresas concesionarias solicitaron una tarifa básica de $114.105,99, equivalente al 7% del salario de referencia. El costo para las motos rondará los $45.614 mientras que para vehículos pesados (más de 2.500 kg) será de unos $205.264.
Fuente: DIB
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