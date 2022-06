La columna de la Ubfal: el asado de los Montaner, la familia Tinelli y Cris

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resumió las novedades de la farándula, el día después del debut de Mariano Iúdica en el regreso de La Noche del Domingo, donde para lo que son los números de América, hacer 2,2 puntos de rating es algo decoroso porque, además, tuvo enfrente a La Voz Argentina, pero en particular la alegría es que la pauta publicitaria del histórico ciclo de Gerardo Sofovich se vendió.

“Una vez más los Montaner organizaron una reunión en su casa de Nordelta, en un fin de semana en que participaron y disfrutaron del show de Lali en el Luna Park y en este domingo reunieron a su familia con los Tinelli y como invitada de honor, estuvo Cris Morena. Mica y Juani Tinelli se chusmearon todo con Stefi Roitman y se dio un cálido reencuentro entre Marcelo y Cris, quien hace rato no se veían”.

“Moria Casan se fue a hacer teatro a Mérida con el Julio César de Muscari y engancha una suerte de luna de miel con Fernando ‘Pato’ Galmarini por Europa. Y a su regreso, también volverán las “Brujas” al Multitabaris Comafi, en una nueva temporada a la que se sumará Graciela Dufau alternando en algunas funciones con quien fue su reemplazo elegido para el rol de Ana, Sandra Mihanovich. Graciela sufrió un duro golpe al perder a su gran amor, su marido, Hugo Urquijo, pero ahora decidió volver al trabajo con la mística de subirse al escenario sumando cuatro de las cinco actrices históricas que estrenaron Brujas hace 30 años”.

(5) Sin perjuicio de lo anterior, por primera vez en la historia de este espectáculo, dicho rol será cubierto en forma alternada por ambas actrices en algunas funciones, atento a este regreso inesperado, a la vez del lugar ganado por Sandra por su calidad humana y profesional. pic.twitter.com/SaEQRGKjCQ — Multiteatro Comafi (@multiteatro) June 26, 2022

“Todavía no pueden salir a hacer notas. Raro este reality donde los participantes que van siendo eliminados de El hotel de los famosos tienen que esperar tanto tiempo para poder invadir los medios y, sobre todo, para poder concretar trabajo a futuro. Muchos de los que entraron en el juego dejaron trabajos previos, como Sabrina Carballo, quien estaba haciendo teatro con María Valenzuela en Eva y Victoria o Walter Queijeiro, quien liberó su silla en Bendita TV y ahora tienen puestas todas las expectativas en las ofertas a futuro que les pueda dar la popularidad del reality. Lo mismo vive Locho, quien está seguro que una vez que pueda aparecer no se quedará afuera de la tele. Se tiene fe. Y nos parece que no se equivoca, porque es de los que más posibilidades tiene de encontrar un lugar en la pantalla. Mientras tanto, celebró su cumpleaños número 28 con amigos, la Lochofest, donde el hit fueron las máscaras con su cara, lucidas por todos, quienes de paso no podían ser reconocidos. Pero después aparecieron más imágenes develando quienes fueron invitados y quienes no. Los creadores de “la familia”no estuvieron presentes en el cumple, ni Martín Salwe, ni Chanchi Estevez, ni Sabrina Carballo y tampoco Alex y Melody”.