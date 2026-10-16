Ramón Díaz rompió el silencio: "Rechacé una gran oportunidad esperando una en River"

n medio de la incertidumbre por el futuro del banco de suplentes de River Plate, Ramón Díaz rompió el silencio y se refirió a los rumores sobre un posible regreso al club de Núñez. El entrenador reconoció que mantiene intacto su deseo de volver, pero aclaró que hasta el momento no recibió ningún ofrecimiento de la dirigencia.

El riojano hizo llegar dos mensajes de audio al periodista Hernán Castillo, que fueron difundidos en el canal de streaming Love, en los que buscó aclarar su situación ante las versiones que comenzaron a circular en los últimos días.

"Con nosotros, ni conmigo ni con Emiliano, nadie habló ni se comunicó con nosotros. Vos sabés cómo nos manejamos nosotros a nivel futbolístico y nosotros queremos que al club le vaya bien", expresó.

La declaración se produjo en un contexto complicado para River, que atraviesa una etapa de resultados irregulares bajo la conducción interina de Leonardo Ponzio, quien asumió después de la salida de Eduardo Coudet.

Sin embargo, Díaz fue más allá al revelar que incluso dejó pasar una propuesta importante del fútbol brasileño con la expectativa de tener una nueva oportunidad en el Millonario.

"Vos sabés que deseché una gran oportunidad de Corinthians esperando una oportunidad en River, cuando se dé", aseguró.

Y agregó: "Yo a River siempre quiero que le vaya bien".

De acuerdo con lo publicado por Infobae, desde la dirigencia del club también descartaron que exista una negociación en marcha para contratar al entrenador. "No lo llamamos", indicaron desde la institución.

El nombre de Ramón Díaz volvió a ganar fuerza entre los hinchas debido al delicado presente futbolístico del equipo, que ocupa el noveno puesto de la Zona B del Torneo Clausura y se encuentra momentáneamente fuera de los lugares de clasificación a los playoffs.

Además, River aparece en la novena posición de la Tabla Anual, en zona de acceso a la Copa Sudamericana y a cinco puntos de los puestos que otorgan una plaza para la próxima Copa Libertadores.

El conjunto de Núñez también quedó eliminado de la Copa Sudamericana, a manos de Independiente Santa Fe de Colombia, y de la Copa Argentina, frente a Aldosivi.

En ese escenario, el próximo compromiso ante Belgrano, en Córdoba, podría resultar importante para el futuro del equipo y la continuidad del actual cuerpo técnico.

Ramón Díaz es uno de los entrenadores más exitosos de la historia de River, con nueve títulos conquistados durante sus diferentes etapas al frente del plantel profesional. Solamente Marcelo Gallardo lo supera en cantidad de consagraciones.

Por ahora, la posibilidad de una nueva etapa sigue siendo una especulación. Lo concreto es que el riojano manifestó públicamente su disposición a regresar, aunque reconoció que todavía nadie del club se puso en contacto con él.