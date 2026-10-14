Falleció la mujer que había sufrido graves quemaduras en un incendio en Pringles

Una mujer de 75 años murió este martes en la Ciudad de Buenos Aires como consecuencia de las graves quemaduras que había sufrido durante un incendio en su vivienda de Coronel Pringles.

La víctima fue identificada como Angélica Welch, quien permanecía internada en estado crítico luego de que una garrafa se incendiara en la cocina de su casa, ubicada en Francia 1257.

Según informó el diario El Orden, la mujer había sufrido lesiones en aproximadamente el 60% de su cuerpo, por lo que inicialmente fue asistida en el Hospital Municipal Manuel B. Cabrera, donde quedó alojada en terapia intensiva.

Debido a la gravedad de su cuadro, el lunes fue trasladada en una ambulancia de alta complejidad a un centro especializado en quemados de la Capital Federal. Sin embargo, su estado de salud se complicó durante las últimas horas y falleció en la madrugada del martes.

El siniestro se había producido durante la noche del domingo, cuando una garrafa comenzó a arder en el sector de la cocina. De acuerdo con las primeras informaciones, el envase tenía el robinete desprendido y se presume que Welch intentó retirarlo de la vivienda cuando fue alcanzada por las llamas.

La rápida intervención de varios vecinos permitió rescatarla del interior del inmueble antes de que el fuego se propagara hacia otras dependencias. Uno de los hombres que participó del operativo sufrió quemaduras en las manos mientras intentaba ponerla a salvo.

En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, que lograron controlar el incendio y evitar que alcanzara una segunda habitación.

La propiedad sufrió importantes daños materiales y estructurales. El techo de la cocina quedó seriamente afectado, una pared se derrumbó y otros sectores presentaban riesgo de colapso.

Antes de conocerse el fallecimiento, las hijas de la mujer habían iniciado una campaña solidaria para afrontar los gastos de estadía y acompañamiento familiar durante su internación en Buenos Aires.

La noticia provocó una profunda conmoción en Coronel Pringles, especialmente entre los vecinos que participaron del rescate y acompañaron a la familia desde que ocurrió el incendio.