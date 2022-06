Héctor Gay, sobre la ocupación total en el Municipal: “Es un tema que nos preocupa”

Héctor Gay, que esta mañana participó del acto en el que fue presentada la puesta en valor del busto que recuerda a Martín Miguel de Güemes, se refirió al problema que afecta la atención en el Hospital Municipal.

Cabe recordar que días atrás se informó que no podrán recibir pacientes durante el fin de semana largo como consecuencia de una ocupación total de camas. “Lo dije en varias oportunidades, es un tema de mayor preocupación y he invitado al Ministro de Salud de la Provincia a venir a charlar a Bahía porque así me lo han solicitado los directores de los hospitales”, dijo el Intendente.

“Hay una problemática muy amplia, sobre todo para la salud pública. Porque ante los inconvenientes del sector privado los hospitales públicos, y sobre todo el Municipal en Bahía, se ponen al hombro la salud de la ciudad y nos preocupa porque todo lo que es recursos tiene un límite”, especificó.

Y en ese mismo sentido, el jefe comunal bahiense relató que “un ejemplo es lo que pasó con el Covid, cuando el 57% se atendió en el Municipal. El último dato que tengo es que entre el 52 y 55% de la gente de Bahía no tiene obra social, estamos hablando de 130 mil personas. Y la verdad que la compleja situación macroeconómica nos hace ver que esto puede seguir creciendo y tiene que haber un límite”.

“Este año la mayor partida de todas en el presupuesto está destinado a Salud. Obvio esto también tiene que ver con algo que pasaba todos los inviernos, pero viendo a mediano y largo plazo en un tema preocupante, incluso por la carencia de recurso humano que no es un tema exclusivo de Bahía Blanca”, aseveró.