Detienen a un robacables en el Barrio Patagonia luego de una persecución de película

Un hombre de 36 años fue aprehendido este martes por la mañana luego de ser detectado por las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CeUM) cuando presuntamente cortaba cables del tendido eléctrico en barrio Patagonia.

El episodio comenzó alrededor de las 6.30 en la zona de Cisneros y Rehue, donde operadores del sistema de vigilancia observaron a un hombre manipulando el cableado de la vía pública y alejándose posteriormente a bordo de una motocicleta de 150cc.

Desde el CeUM aportaron a la Policía las características de la vestimenta del sospechoso y el recorrido que realizaba, mientras continuaban siguiéndolo en tiempo real a través de las cámaras.

Personal del Comando de Patrullas logró localizarlo en inmediaciones de Jorge Newbery e Indiada. Según se informó oficialmente, al advertir la presencia policial el motociclista escapó por Indiada y se inició una persecución.

Durante la fuga, el sospechoso se desprendió de un bolso y continuó circulando hasta que, a la altura de Indiada al 3600, perdió el control de la moto.

Los efectivos intentaron reducirlo y, de acuerdo con el reporte policial, el hombre opuso resistencia y forcejeó con los uniformados antes de ser finalmente detenido.

Fue identificado como Javier Hernán Parra, de 36 años, y trasladado a la comisaría Primera.

La causa quedó en manos de la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca y fue caratulada como tentativa de robo, desobediencia y atentado y resistencia a la autoridad.