Familias reclaman a IOMA por recortes en acompañantes: "Mi hijo depende de que ella venga"

Familias de personas con discapacidad y acompañantes terapéuticos volvieron a reclamar este martes frente a la sede de IOMA en Bahía Blanca, ante la reducción de los valores reconocidos para distintas prestaciones y las demoras acumuladas en los pagos.

Una de las afectadas es Verónica Vitali, mamá de Ulises, quien relató la situación en el aire de Bahía Hoy, emitido por La Brújula 24, y explicó que los problemas comenzaron a partir de la Resolución 2047/2026, dictada por el Instituto el 9 de septiembre.

“Mi hijo Ulises tiene una discapacidad y tiene un acompañante en domicilio. Somos un grupo de unas 15 familias, pero somos varias más”, explicó.

La resolución ordena revisar y unificar autorizaciones y valores de distintas prestaciones de acuerdo con los nomencladores vigentes de IOMA. También contempla relevar y, cuando corresponda, modificar o sustituir autorizaciones, incluso aquellas originadas en trámites de excepción o requerimientos judiciales. La medida establece efectos desde el 1 de septiembre.

Según Vitali, sin embargo, en algunos casos los nuevos valores fueron aplicados sobre prestaciones realizadas varios meses antes. “En mi caso particular, mi acompañante tiene un acta emitida el 22 de enero con un valor de $17.000 la hora. Esas actas viejas las borraron del sistema y bajaron facturas que ya estaban autorizadas para el cobro”, afirmó.

Y agregó: “Mi acompañante todavía no cobró mayo. Esta resolución, que es de septiembre, se aplicó de manera retroactiva a mayo, sobre un servicio ya prestado, facturado y autorizado”.

El nuevo valor señalado por las familias es de $6.185 por hora, una diferencia que pone en riesgo la continuidad de las prestaciones. Otros reclamos difundidos en la Provincia describieron reducciones superiores al 70% y cuestionaron precisamente que fueran trasladadas hacia meses anteriores a septiembre.

“¿Quién va a querer trabajar con IOMA?”

Vitali explicó que la consecuencia inmediata es que algunos acompañantes comenzaron a reducir las horas trabajadas y otros decidieron directamente no volver a tomar pacientes de IOMA. “En mi caso está viniendo menos horas. Estamos tratando de arreglarnos porque no me quiere cortar la prestación, porque es humana, pero también tiene que vivir”, señaló.

La situación tiene además un impacto directo sobre la organización cotidiana de su familia. “Yo trabajo en el horario en que está la acompañante. No sé cómo voy a sostener mi trabajo si ella no viene. Dependo de que venga para poder trabajar y para que mi hijo tenga esa hora social”, contó.

Según expresó, las familias alcanzadas cuentan con amparos judiciales que permitieron obtener las prestaciones. Ante la modificación, anticipó que deberán recurrir nuevamente a los expedientes. “Judicialmente se puede resolver, porque entendemos que una resolución no puede pasar por encima de un dictamen judicial, pero tenemos que volver a abrir expedientes, hacer pedidos, embargos. Todo eso lleva tiempo, plata, disposición y energía para familias que ya estamos sobrecargadas de cuestiones burocráticas”, sostuvo.

Medicación cubierta, pero gastos por otros servicios

Vitali aclaró que IOMA continúa cubriendo por completo la medicación de Ulises, cuyo costo estimó en más de $6 millones. “En eso no me puedo quejar. La medicación está impecable y es lo único que está sosteniendo”, reconoció.

El panorama es diferente, afirmó, para otras prestaciones: “Pago neurólogos, viajes a Buenos Aires, consultas al técnico del estimulador vagal, la pediatra que dejó de atender por IOMA, diferenciales de análisis de sangre y diferencias de marca de medicamentos”.

La mujer indicó que mantuvo un encuentro con el responsable local de IOMA, quien se comprometió a elevar el reclamo, aunque le dijo que la resolución excede las posibilidades de decisión de la delegación bahiense. “El problema lo tenemos hoy. Como nos borraron las actas, las chicas no pueden facturar. O deciden trabajar por $6.000 la hora o no sabemos cómo se va a resolver. ¿Quién va a querer trabajar con IOMA?”, planteó.

La protesta tiene antecedentes recientes. Prestadores y familias vienen denunciando atrasos de varios meses en los honorarios y dificultades para mantener terapias y acompañamientos; en Bahía también se conocieron este martes nuevos reclamos por prestaciones que habían sido autorizadas hasta diciembre y cuyos valores fueron posteriormente modificados.

Para Vitali, incluso reclamar implica una dificultad extra: “Mover discapacidad es muy difícil porque todas tenemos alguien a quien cuidar. Hacer valer nuestros derechos también es más difícil cuando un integrante de la familia tiene discapacidad”.