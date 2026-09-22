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Nuevo parte médico sobre Mirtha Legrand: cómo evoluciona su estado de salud
La conductora de 99 años permanece internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio. La institución informó que continúa con una evolución favorable y anticipó cuándo brindará una nueva actualización.
El Sanatorio Mater Dei difundió un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada desde el viernes 18 de septiembre por un cuadro compatible con neumopatía.
Según el comunicado oficial conocido este lunes, la conductora de 99 años “continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado” y seguirá con el tratamiento indicado y los controles médicos correspondientes.
Desde la institución señalaron además que Legrand recibió durante los últimos días la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecieron las muestras de afecto y el respeto por su situación.
“De no mediar cambios, el miércoles próximo emitiremos un nuevo parte médico”, informó el Mater Dei. Hasta el momento no fue comunicada una fecha para el alta.
Mirtha había regresado al sanatorio el viernes pasado luego de presentar dificultades respiratorias. En el primer informe médico de esta segunda internación se indicó que atravesaba un “cuadro compatible con neumopatía”, motivo por el cual quedó alojada para realizar estudios, recibir tratamiento y permanecer bajo controles.
Se trata de la segunda internación de la histórica conductora durante septiembre. El 7 de este mes había ingresado al mismo centro médico por un cuadro respiratorio que derivó en bronquitis.
Luego de permanecer casi una semana internada, recibió el alta el domingo 13 de septiembre y continuó la recuperación en su domicilio. Sin embargo, cinco días después debió regresar al Mater Dei por las nuevas complicaciones respiratorias.
Mientras continúa su recuperación, Juana Viale volvió a ocupar el lugar de su abuela al frente de La Noche de Mirtha.
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