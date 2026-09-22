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Advierten que Bahía estará 36 horas sin agua: cuándo será el corte de suministro
Los trabajos comenzarán durante la noche del viernes 2 de octubre y provocarán la falta de servicio también en Cerri y White
Aguas Bonaerenses (ABSA) anunció una importante intervención en la Planta Patagonia que afectará durante unas 36 horas el servicio de agua potable en Bahía Blanca, General Daniel Cerri e Ingeniero White.
Los trabajos comenzarán durante la noche del viernes 2 de octubre y se extenderán durante toda la jornada del sábado 3, cuando se realizará la vinculación de una nueva cisterna con capacidad para 30 millones de litros.
Según informó la empresa, las maniobras impactarán progresivamente en el sistema de producción y distribución, por lo que se prevé falta de agua en los tres sectores alcanzados por la intervención.
La nueva cisterna forma parte de la obra del “Acueducto Planta Patagonia–Bosque Alto–Los Chañares”, ejecutada por empresas contratistas de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC).
El proyecto apunta a mejorar el abastecimiento de agua potable para unos 300.000 habitantes de Bahía Blanca.
Debido a la magnitud y duración de la afectación, ABSA recomendó a los usuarios realizar previamente las reservas de agua que estén a su alcance y efectuar un consumo responsable, priorizando la hidratación y las necesidades esenciales.
Además, solicitó evitar durante ese período el uso de agua de red para el riego de espacios verdes y veredas, el lavado de vehículos y la utilización de electrodomésticos que demanden grandes cantidades de agua.
Mientras duren los trabajos, la prestataria dispondrá de camiones cisterna para garantizar la asistencia a centros de salud y establecimientos asistenciales.
Desde ABSA explicaron que la intervención fue programada para un sábado con el objetivo de reducir el impacto sobre las instituciones educativas y las dependencias de la administración pública.
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