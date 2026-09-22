La Cámara confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo

La Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el bahiense Diego Spagnuolo, de su exnúmero dos, Daniel Garbellini, y de otras 17 personas investigadas por presuntas maniobras de corrupción en la compra de medicamentos e insumos.

Los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico ratificaron que Spagnuolo, Garbellini y Miguel Ángel Calvete habrían actuado como jefes de una asociación ilícita. Según el fallo, la organización habría cometido negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación contra la administración pública, incumplimiento de deberes y cohecho, con distintas responsabilidades según cada imputado.

La resolución también rechazó planteos de nulidad vinculados con los audios atribuidos a Spagnuolo. Los jueces señalaron que esa discusión “perdió vigencia” porque las grabaciones están siendo peritadas y remarcaron que existen otros elementos que sostuvieron la investigación desde su inicio. A la vez, redujeron los embargos y fijaron un tope de $35.000 millones.

La hipótesis judicial sostiene que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se habrían realizado contrataciones direccionadas y con sobreprecios dentro de Andis, a cambio de dádivas a funcionarios. El expediente describe el uso de un sistema informático paralelo al esquema habitual de compras estatales, que habría permitido seleccionar a determinadas droguerías y simular competencia.

El fallo también cita chats y análisis de precios incorporados a la causa. En algunos casos, un mismo medicamento habría sido adjudicado con diferencias millonarias según el proveedor. La fiscalía había señalado que ciertas droguerías concentraron gran parte de las adjudicaciones especiales y que en determinados productos los sobreprecios llegaron a niveles extraordinarios.

Sobre el destino del dinero, la Cámara sostuvo: “Parte de los fondos ilícitamente obtenidos eran utilizados para fondear los pagos que se realizaban a los funcionarios y a los articuladores del negocio”.

En relación con Spagnuolo, los jueces afirmaron que no tuvo un papel pasivo. Según la resolución, “tuvo una activa intervención para lograr la concreción de los planes”, utilizando las herramientas derivadas de su cargo y con el objetivo de obtener beneficios para empresas favorecidas y para sí mismo. También se incorporaron conversaciones sobre pedidos y entregas de dinero.

Con información de Página 12