Lorenzetti visita Bahía: se reunió con el intendente Susbielles

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti visita este martes Bahía Blanca, donde desarrolla una agenda institucional que comenzó con una reunión con el intendente Federico Susbielles en el Palacio Municipal.

El encuentro se llevó a cabo en Alsina 65 y contó además con la presencia del jefe de Gabinete comunal, Luis Calderaro, y referentes del ámbito jurídico y académico de la ciudad.

Entre ellos estuvieron Rafael Gentili, presidente del Colegio de Abogados de Bahía Blanca y del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA), y Pamela Tolosa, docente y exdirectora decana del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, entre otros representantes.

Lorenzetti integra actualmente la Corte Suprema junto con Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Es miembro del máximo tribunal desde diciembre de 2004 y ejerció su presidencia entre 2007 y 2018.

La visita continuará después del encuentro con Susbielles con una reunión con magistrados de la Justicia Federal de Bahía Blanca.

Más tarde, Lorenzetti será protagonista de una actividad académica organizada conjuntamente por el Colegio de Abogados local y el Departamento de Derecho de la UNS.

La conferencia, denominada “El liderazgo del siglo XXI: inteligencia artificial, ambiente, crisis sociales y Estado de derecho”, está prevista en el Auditorio Héctor Furlong, ubicado en el primer piso de la sede del Colegio de Abogados, en Sarmiento 54.

La presencia del magistrado se enmarca de esta manera en una jornada que combina reuniones institucionales con autoridades políticas y judiciales y una actividad abierta vinculada con algunos de los principales desafíos contemporáneos del derecho.