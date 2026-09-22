Argentina y EE.UU. firmarán un acuerdo de inversiones por USD 6 mil millones para exportar gas

Argentina y Estados Unidos firman este miércoles un ambicioso proyecto de inversiones destinado a obras de infraestructura que permitirán un flujo constante de exportaciones de minerales críticos, materias primas y energía.

El canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado, Chris Landau, representarán a Javier Milei y Donald Trump, que han construido una alianza estratégica sin antecedentes en América Latina.

El objetivo primario del acuerdo sería cerrar un monto de 6.000 millones de dólares destinados a Argentina LNG, que es un proyecto multinacional que une a YPF con la petrolera italiana ENI y XRG de Emiratos Árabes. Esta iniciativa energética tiene el mayor RIGI presentado hasta ahora: USD 51.000 millones.

La financiación avalada por la administración sería respaldada por el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank) e inversores privados.

El acuerdo bilateral será anunciado durante un foro sobre cadenas de suministros, energía e infraestructura que se desarrollará mañana en el Consulado de la Argentina en New York.

Junto a Quirno y Landau se alinearán Sarah Whitten -jefa comercial del EXIM-, Horacio Marín -CEO y presidente de YPF-, Gerardo Díaz Bartolomé -cónsul argentino- y Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.

La crisis en Medio Oriente ha complicado el transporte de energía a a través de los estrechos de Ormuz y Bab al-Mandab, que están en jaque permanente por la Guardia Revolucionaria de Irán y los Huties de Yemen.

En este contexto, Estados Unidos busca permanentemente recursos clave para su desarrollo y cadenas de suministros que permitan aplacar la asfixia en Medio Oriente provocada por el régimen chiíta y su proxy en Yemen.

Fuente: Infobae