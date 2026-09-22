Universidades: un nuevo fallo le da al Gobierno cinco días para cumplir con la ley

El juez en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick le dio al Ejecutivo Nacional un plazo de cinco días para cumplir totalmente la medida cautelar que ordena aplicar los artículos sobre recomposición salarial de docentes y no docentes y becas estudiantiles de las universidades públicas. Si no lo hace, podrá imponer multas por cada día de demora.

La decisión del magistrado se conoció en las últimas horas y fue publicada por los gremios en sus sitios y redes sociales. Esta suerte de ultimátum judicial era muy esperado por las universidades nacionales, que habían reclamado hace semanas una intimación.

La medida cautelar del mismo juez federal Cormick, de diciembre pasado, tuvo aval de la Cámara de Apelaciones en marzo y quedó firme con un fallo de la Corte Suprema del 25 de junio pasado.

Desde la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS) anunciaron un paro el jueves 24 e informaron que llevarán a votación de propuesta de que si el día 30 de septiembre el gobierno no ha cumplido con la ley, la medida de fuerza será hasta cobrar lo que establece la norma.

El Gobierno, a través del ministerio de Capital Humano, ofreció la semana pasada 3% en la última paritaria, que fue rotundamente rechazado por los gremios de todos los sectores. Esto derivó en la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria prevista para el 15 de octubre, y una serie de medidas de fuerza gremiales.

Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), precisaron que "para cumplir con la ley el aumento debe ser de 33,4%".

Fuente: Agencia DIB / LB24