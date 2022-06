Llega “Mal Hecha” al Teatro Municipal

Llega al Teatro Municipal –a las 20:30 horas– el próximo domingo un espectáculo teatral musical llamado “Mal Hecha”, el cual tiene como centro de atención a la protagonista: “María la del Pueblo”, encarnado por María Moggia, una brillante actriz que es nativa de General Daniel Cerri.

Se trata de un espectáculo biográfico sobre un personaje ficcional. Una artista de pueblo que inicia su recorrido hacia la gran ciudad y llega a cantar en una sala importante de la capital. Sus historias de pueblo en pueblo van dando cuenta de lo que le costó llegar, al ritmo de un repertorio que incluye temas populares pasando por ritmos folclóricos, boleros, pop, cumbia, urbano, entre otros, tocadas en vivo por un multiinstrumentista.

“María la del pueblo” es un silogismo, es un personaje que te podés cruzar en cualquier parte de Argentina. Evoca lo popular. Y así lo manifestó la propia interprete en contacto con el programa “Vive Cada día”, que se emite a diario por La Brújula 24.

“Los que vayan al teatro van a encontrar un personaje que es una chica de pueblo que va contando historias y contando las canciones que suenan en el momento que vive y transita su historia. Me acompaña gente de mucha experiencia, pero en escena hago todo, canto y actúo”, consideró.

“Es todo muy inconsciente lo que hice, previo a la pandemia armé este personaje. Yo me crié mirando televisión, como muchos, y eso nos inyectó un consumo cultural y un deber ser a nivel mandato, que era otra vida. Y ha generado en mí unas contradicciones muy profundas, en el medio vino Internet y pasaron muchísimas cosas”, graficó la artista.

Y dijo que “lo que me sucedió con este personaje es que tenía ganas de experimentar con la música y una vuelta en un viaje me cayó la ficha de armarle como una burla a Thalía, por la novela María la del barrio, y a todo ese concepto de mujer que espera ser salvada por un millonario, cuando la realidad es que la vida no es así”.

Ficha Técnico-artística

Dramaturgia, Dirección General y Actuación: María Moggia

Producción Musical: Santiago Mazzanti y Maria la del pueblo

Colaboracion en dramaturgia y dirección: José Guerrero

Vocal Coach: Sabrina Balbuena

Músico en escena: Nicolás Puebla

Diseño de iluminación: Fernando Chacoma

Diseño de Vestuario y Estilismo: Mery White y Maria la del pueblo

Realización de Vestuario: Mery White y Catalina Willimburgh

Fotos: Diego Stickar, Daniela Jara

Diseño Gráfico: Marco Ferraro, Luciana Iovane

Colaboración en dirección y técnico escénico: Alejo Sulleiro

Producción Ejecutiva: Marina Kryzczuk