Presentan una nueva edición de la Fiesta del Cubanito en el Parque de Mayo

Bahía Blanca se prepara para vivir este fin de semana la cuarta edición de la Fiesta del Cubanito, que tendrá lugar este sábado 26 y domingo 27 de septiembre en el Jardín de las Américas del Parque de Mayo, en el sector cercano a la pista de atletismo.

La presentación oficial se realizó este martes por la mañana en el mismo espacio donde se desarrollará el encuentro, que en ambas jornadas comenzará desde el mediodía y tendrá entrada libre y gratuita.

De la conferencia participaron la directora del Instituto Cultural, Natalia Martirena; el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, Santiago Mandolesi Burgos; la directora de Turismo, Karina Sánchez; la directora de Economía Social, Damaris López; además de productores de cubanitos y artistas que formarán parte de la programación.

La propuesta volverá a combinar uno de los productos más tradicionales de la gastronomía bahiense con distintas actividades para toda la familia.

Durante los dos días habrá un paseo gastronómico, una feria con emprendedores y artesanos, música en vivo y el ya tradicional concurso oficial para reconocer a los mejores exponentes en las categorías Cubanito Simple, Cubanito Bañado y Cubanito Innovación.

Uno de los atractivos volverá a ser justamente la competencia entre los productores locales, que año tras año buscan destacarse con sus recetas y presentaciones. Belén, ganadora de la categoría Cubanito Simple en la edición 2025, anticipó en diálogo con el móvil de La Brújula 24 que llegan al fin de semana con una fuerte preparación previa.

“El que más se vende es el bañado de chocolate negro con maní por fuera. Vendremos con nuestro jeep y un carro, hemos comprado una gran cantidad de cubanitos que esperamos venderlos todos”, contó. La productora explicó que el volumen preparado para esta edición será incluso mayor al del año pasado.

“Trabajamos todo este tiempo previo para que no nos falte stock, que supera a lo del año pasado, cuando teníamos cinco mil, aprovechando la fecha que más se vende en el año”, señaló. Según relató, el movimiento durante la fiesta es muy particular: “Hay gente que compra de a uno y otros que son los clientes de siempre que se llevan una docena”.

También explicó cómo funciona la evaluación del concurso. “Al jurado no se le habla, nosotros no tenemos contacto con ellos. Vienen chicos y se llevan una bandejita”, detalló.

Con una combinación de gastronomía, producción local y espectáculos, la Fiesta del Cubanito volverá así a ocupar durante todo el fin de semana uno de los espacios más concurridos del Parque de Mayo.