La AFA desestimó la protesta de Vélez y confirmó la clasificación de Boca

El Tribunal de Disciplina de la AFA rechazó por unanimidad el reclamo de Vélez y confirmó la clasificación de Boca a los cuartos de final de la Copa Argentina. El equipo xeneize recibió una multa por irregularidades en la planilla y enfrentará a Racing este domingo 27 de septiembre, en la cancha de Rosario Central.

La institución de Liniers había solicitado que se le otorgara el pase de ronda por la inclusión de seis extranjeros, cuando el límite permitido era de cinco. Boca había ganado el cruce por penales, después de igualar sin goles durante el tiempo reglamentario.

Vélez sostuvo que su presentación respondía a “un hecho objetivo y documentado”, respaldado por la nómina oficial y los registros del sistema COMET. Sin embargo, los integrantes del organismo distinguieron entre una falta administrativa y la participación de un jugador sin habilitación.

Según los fundamentos, la conducta constituye una infracción vinculada con la confección y presentación de la planilla, pero no una alineación indebida, “al no encontrarse acreditada la participación efectiva de un futbolista extranjero inelegible”.

Los seis futbolistas involucrados fueron Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero. Este último permaneció entre los suplentes y no ingresó. Miguel Merentiel y Williams Alarcón quedaron fuera del planteo porque poseen ciudadanía argentina.

El reclamo se apoyaba en el convenio entre la AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados, que permite registrar seis extranjeros, aunque solamente cinco pueden firmar la planilla de cada encuentro oficial. El Tribunal consideró desproporcionado modificar el resultado deportivo por la infracción detectada.

“Una pena mayor a una multa sería desproporcionada”, explicó Fernando Mitjans, presidente del cuerpo, quien encabezó la sesión sin votar. También sostuvo que la resolución se ajusta a la jurisprudencia de la FIFA porque el futbolista estaba inscripto, era elegible y no jugó.

Sobre los tiempos del pronunciamiento, Mitjans indicó que el jueves anterior se habían revisado más de 300 expedientes. “No hubo llamado ni intervención de nadie”, aseguró.

Con esta decisión, Boca mantiene su lugar en el torneo. El ganador del encuentro ante Racing enfrentará en semifinales a Banfield, que eliminó por penales a Deportivo Riestra.

Con información de Infobae