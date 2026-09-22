El primer ministro británico rechazó en la ONU cualquier amenaza sobre Malvinas

El primer ministro británico, Andy Burnham, y el canciller argentino, Pablo Quirno, protagonizaron un cruce por la soberanía de las Islas Malvinas durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mandatario defendió la posición de Londres y el funcionario nacional respondió que “están ilegalmente ocupadas por el Reino Unido”.

Burnham aseguró que su gobierno estará “firme contra cualquier amenaza al orden de la ley” e incluyó entre esas situaciones los cuestionamientos al derecho de los territorios británicos a permanecer bajo esa administración. La referencia al archipiélago apareció dentro de una exposición centrada en la seguridad internacional y el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Minutos después, Quirno ratificó ante el mismo organismo la voluntad de buscar una salida diplomática. “La Argentina reitera su plena disposición a reanudar negociaciones bilaterales sustantivas con el Reino Unido. Nuestro país reafirma su compromiso con una solución pacífica”, sostuvo.

El canciller también exigió avances en el proceso de descolonización. “Instamos al Reino Unido a cumplir con sus obligaciones en materia de descolonización, y a cesar de inmediato sus incumplimientos de derecho internacional”, expresó. Para este miércoles está prevista la intervención de Javier Milei, quien también renovaría el reclamo argentino.

El intercambio ocurrió después de que las autoridades isleñas anunciaran una extensión por cinco años, con opción a otros dos, de las licencias de exploración de hidrocarburos en alta mar. Esa decisión recibió el respaldo explícito de Londres y estuvo acompañada por una guía de negocios publicada por el Foreign Office.

La Cancillería presentó una protesta formal ante la embajada británica. Allí cuestionó esas acciones unilaterales por considerar que vulneran las resoluciones de Naciones Unidas vinculadas con la disputa territorial y el derecho internacional.

Durante su discurso, Burnham anticipó que continuará invirtiendo en defensa, aunque aclaró que no busca una confrontación. Además, reafirmó su respaldo a Ucrania y definió a su país como el aliado más cercano de Estados Unidos.

El premier mantuvo una reunión bilateral con Donald Trump, en la que, según trascendió, abordaron Malvinas. Milei, por su parte, participó del encuentro del “Escudo de las Américas”, donde el estadounidense celebró el triunfo electoral del dirigente libertario argentino.

Con información de Clarín