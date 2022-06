El Hospital Municipal no podrá recibir pacientes el finde largo

Desde el Hospital Municipal se informó que no podrán recibir pacientes durante el fin de semana largo. A través de un comunicado, manifestaron que la medida se debe a la ocupación total de camas.

“Informamos a la comunidad que debido a la ocupación total de las camas disponibles en el Hospital Municipal, se verá afectado el ingreso de nuevos pacientes”, reza el texto emitido por el área de prensa del centro asistencial.

Y agrega: “La medida adoptada rige para el fin de semana largo en virtud que todos los servicios, incluyendo los críticos, se ven sobrepasados en ocupación. Se recomienda a la población hacer un uso responsable de los servicios de emergencia y los consultorios de guardia”.

Al respecto, en diálogo con La Brújula 24, el doctor Adolfo Quispe Laime consideró que “estamos pasando por una situación con una ocupación del 100% en todo lo referente a atención de emergencias y transitorias, con lo cual hay que readecuar una estrategia de trabajo para contener la demanda, tanto interna como la que se dará el fin de semana”.

Y dijo que “aquella demanda que no requiera la atención de emergencia no acudirá al hospital, así está estipulado, pero no es que se deja de atender. Lo que está complicando el manejo es la atención pediátrica, porque hoy por hoy la terapia está colmada y se está replanteando la forma de trabajo para dar contención a estos chiquitos”.