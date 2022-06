Nueva York deslumbra con sus múltiples atractivos

Nueva York es una de las ciudades más visitadas del mundo. Conocida como la Gran Manzana, es el lugar donde viven más de 21 millones de personas, está ubicada sobre la costa noreste de Estados Unidos y se distribuye en cinco distritos: Bronx, Queens, Staten Island, Manhattan y Brooklyn.

La ciudad que nunca duerme es una megaurbe multicultural donde el 36% de la gente ha nacido en el extranjero y en la que se hablan 170 idiomas. Es la sede de importantes organizaciones mundiales como las Naciones Unidas y de Wall Street, el centro financiero del mundo. Ha protagonizado películas y novelas que la han convertido en el destino soñado para muchos.

Es además un centro de cultura y de atracción que alberga una gran cantidad de museos, salas de espectáculos y que ofrece miles de actividades para recorrer esta ciudad inmensa y tan elegida por los argentinos.

“Yo estuve 10 días y no me alcanzó el tiempo para recorrer todo. Hay tantas cosas por hacer que más de una semana es mejor, para visitar, hacer compras, descansar”, comentó la agente de viajes María Emilia Franquello, en el programa Amo Viajar, que se transmite por La Brújula 24.

Foto: Excursiones Nueva York

Franquello destaca que hay vuelos directos desde Argentina hasta la Gran Manzana, en un viaje que se hace en 9 horas. También hay escalas vía Panamá o Houston, pero recomienda hacerlo directo, porque no hay tanta diferencia. El boleto tiene un costo aproximado de 1.500 a 1.600 dólares.

“La mejor fecha para viajar es abril-mayo-junio y octubre-noviembre. No tocar el verano (junio-julio-agosto) ni las fiestas, cuando los precios suben. El invierno es bravo, pero es muy lindo, con el tema de la nieve y los festejos de año nuevo. Tal cual cómo es en las películas, así es la ciudad”, detalló.

Saliendo de Staten Island hay un ferry que hace un recorrido sin costo en el que se puede apreciar la Estatua de la Libertad, pero no que no desembarca en el lugar donde está el monumento, para ello hay que pagar otro transporte. No obstante la agente de viajes recomienda no hacerse problema, porque salvo que se quiera visitar el museo y otras atracciones, se admira mejor de lejos, pues no está habilitado el ascenso interno a la estatua.

Foto: Manhattan Hotels

“En Nueva York hay muchas cosas, es como que todas las veces que uno vaya va a encontrar diferentes cosas, pero lo principal siempre tratar de ir al Central Park, la gente siempre al ver el logo de Imagine (memorial de John Lennon), después los mejores miradores a mi parecer son el Empire State que se puede hacer de día y de noche, recomiendo de noche. Y el del Rockefeller Center”, dijo Franquello.

Detalló que esos son unos miradores ubicados a a más o menos unos 86 a 100 pisos de altura y son tipo panorámicos. La entrada tiene un valor entre 45 y 50 dólares y recomienda ir temprano para no hacer cola.

Algo indispensable para viajar a Estados Unidos es el requisito de ingreso: la visa de turista, que Franquello señaló está un poco atrasada por la pandemia. El trámite sale en 160 dólares y son dos entrevistas que se hacen en Buenos Aires. “Si uno tiene el pasaje ida y vuelta y más o menos le dices a qué va a ir, te preguntan si tienes trabajo, si alquilas, la verdad es súper fácil el proceso”, explicó y agregó que los turnos se están asignado para fechas bastantes distantes.

Foto: Tripadvisor

Por otro lado, en relación con las medidas por la pandemia de Coronavirus, la agente de viajes especificó que Estados Unidos exige que se ingrese con la vacunación completa de las vacunas aprobadas (Pfizer y Astrazeneca), es decir, que si se tiene Sputnik no se podrá ingresar, salvo que cuente con las cuatro dosis.Si una persona se aplicó las dos primeras de Sputnik puede ingresar con un PCR realizado en las últimas 72 horas o un antígeno no mayor a 24 horas.

Además de eso, siempre es recomendable contratar una asistencia al viajero. Para cubrir una semana cuesta entre 70 a 80 dólares, con una cobertura de unos 100.000 dólares. Franquello señaló que hay varias para contratar como las que ofrecen Assist Card, Coris, Terra o Asismed. “Casi todas salen lo mismo. Siempre es mejor tener una cobertura alta de 100.000 a 200.000 dólares. Si al viajero le pasa algo en Estados Unidos hay que llamar, te cobran la consulta y los remedios. Siempre que esté el llamado previo, la empresa te devuelve el dinero al llegar al país”, explicó la agente de viajes.