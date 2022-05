Harán pericia psiquiátrica a Sebastián Villa en la causa que le siguen por abuso

El futbolista colombiano Sebastián Villa deberá sentarse frente a una psiquiatra y responder todo tipo de preguntas. Así lo ordenaron las dos fiscales del departamento judicial de Lomas de Zamora que lo investigan por abuso sexual con acceso carnal contra una joven de 21 años con la que estaba en pareja al momento de la denuncian, hecha en 2021.

Esta pericia psiquiátrica para el futbolista se dispuso en la previa de un testimonio clave. Es que mañana deberá declarar como testigo la residente que estuvo junto a la ginecóloga que atendió a la víctima el día después del ataque denunciado.

Fuentes de la investigación informaron a Infobae que la pericia al delantero colombiano se realizara el jueves a las 10.30, y contará con la presencia de un especialista del Ministerio Público Fiscal bonaerense.

Fuentes judiciales aseguraron que esta medida dispuesta por las fiscales Verónica Pérez y Vanesa González para analizar a Villa sería una de las últimas pruebas antes de que el imputado sea llamado a declaración indagatoria.

Según el documento de la citación, al que pudo acceder este medio, las investigadores quieren conocer una serie de aspectos del futbolista que fueron enumerados en 5 puntos:

1) Rasgos y/o características de la personalidad del imputado.

2) Posibles patologías o afecciones que presente.

3) Si padece alguna enfermedad o trastorno mental que implique alguna perturbación del grado de consciencia o afectación de la autocrítica y heterocrítica.

4) En caso afirmativo del punto que antecede se determine si su padecimiento puede ocasionar desgobierno de los actos, si resulta peligroso para sí y/o para terceros, si pudo o no comprender la criminalidad de sus actos y/o dirigir sus acciones.

5) Todo otro punto que a criterio del/a perito/a interviniente resulte de interés para la presente causa.

6) Dejase constancia que dicho examen pericial podrá requerir más de una sesión.

Esta pericia que se le realizará al futbolista es la segunda de esta naturaleza en el expediente. La primera fue hecha a la víctima, y el resultado fue contundente. Se reveló que “presenta indicadores de abuso sexual durante el relato de los hechos” con “angustia” y un “trastorno de estrés post-traumático”. También se concluyó que en su testimonio “no se advierten indicadores de fabulación o mendacidad”.

Es decir, la víctima, para los psiquiatras forenses, no miente.

Algo similar, sucedió con la pericia victimológica, que también se le realizó a la denunciante. En este caso, las conclusiones de las profesionales arrojaron que la mujer “presenta un discurso claro, comprometida efectivamente con los hechos que relata, con actitud de colaboración, se la observa angustiada, llora en varios tramos de la entrevista. De sus dichos se desprende que las acciones denunciadas habrían vulnerado su derecho a decidir, por medio de coerción, uso de la fuerza y en el marco de la confianza de la relación de pareja que mantenían”.

Además, agregaron que “se han observado características presentes en las mujeres víctimas de delitos sexuales”.

“Me celaba con las mismas personas que él me presentaba. Me cubría con su ropa, si llevaba algo escotado. Me hacía quitar el labial, si lo consideraba muy llamativo”, detalló en su declaración contra Villa. Incluso, se filtraron varios chats del futbolista hacia la víctima antes de que ella radique la denuncia: “Estoy arreglando con el vecino que llamó a la poli”, le avisa el delantero.

Actualmente, el jugador se encuentra en libertad y de hecho, el pasado domingo jugó la final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Fuente: Infobae