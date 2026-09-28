"Asensio era un depredador que no tuvo control de sus impulsos"

Sebastián Martínez, abogado querellante en la causa que investiga al entrenador de hockey Horacio Asensio por abuso sexual, aseguró que hasta el momento declararon cinco mujeres y que los relatos presentan fuertes similitudes respecto de la mecánica de los hechos denunciados.

“Por lo menos hasta la fecha han declarado cinco. Las cinco han relatado situaciones extremadamente similares”, señaló Martínez. Según explicó, esa coincidencia entre los testimonios funciona, desde la mirada de la querella, como una ratificación cruzada: “Todos cuentan la mecánica de realización de los hechos de forma similar, calcada diría yo”.

El abogado agregó que aún restan dos declaraciones y que están a la espera de que se fijen las fechas correspondientes. Hasta ahora, precisó, los hechos relatados se remontan a la etapa en la que Asensio se encontraba en Monte Hermoso. “No ha habido en principio ninguno relacionado con la ciudad de Mar del Plata y de fecha posterior a los años que hoy son materia de investigación”, sostuvo.

Ese punto, remarcó, puede resultar relevante en la discusión por la prescripción. Martínez explicó que conocía la existencia de al menos dos posibles denunciantes de Mar del Plata y que se intentó contactar a otras mujeres. “Es muy probable que haya otras dos y ojalá puedan prestar declaración”, expresó.

La defensa de Asensio planteó en los últimos días que la acción penal estaría prescripta por haber transcurrido el plazo máximo de 12 años. Martínez rechazó esa interpretación para el caso de su representada y sostuvo que el llamado a prestar declaración indagatoria interrumpió el plazo.

“El solo llamado a prestar declaración interrumpe la prescripción. Para nosotros está interrumpida y sobraba tiempo”, afirmó. Según detalló, el cálculo debe contemplar la edad de la denunciante y las reglas específicas previstas para delitos cometidos contra menores de edad.

Martínez consideró además que este tipo de causas requiere analizar el proceso que atraviesan las víctimas antes de poder realizar una denuncia. “A la víctima que represento le llevó muchos años de terapia, de internalización, de reconstrucción psicológica y de preparación para poder encarar la denuncia”, señaló.

La presentación penal de su representada se concretó en 2024. Para el querellante, el tiempo transcurrido no puede analizarse por fuera de ese contexto. “Muchos años tuvieron que pasar para que ella estuviera mínimamente en condiciones de decidir hacer la denuncia penal y afrontar todo el proceso”, explicó.

Durante su testimonio, Martínez utilizó duros términos para referirse a la conducta que atribuye al acusado. Sostuvo que Asensio habría aprovechado su posición como entrenador y tutor para influir sobre menores de edad y generar condiciones que, según su interpretación, dificultaban una eventual denuncia posterior.

Respecto de la versión acerca de que Asensio podría haber conocido previamente la orden de detención, aclaró que no posee información concreta. Sin embargo, recordó que el entrenador ya conocía la existencia de la causa y había designado abogado defensor.

“Él tenía indirectamente conocimiento de muchas actuaciones que se venían llevando a cabo. Sabía que la cosa se movía”, afirmó. Martínez mencionó que hubo declaraciones testimoniales los días 7 y 8 de septiembre y que, pocos días después, se solicitó la detención.

Por último, señaló que abogados vinculados a otras denunciantes analizan alternativas para discutir la eventual prescripción en otros hechos. En ese sentido, consideró que la aparición de nuevos testimonios correspondientes a la etapa en que Asensio residió en Mar del Plata podría tener incidencia sobre el alcance penal de la investigación.

“Ojalá esos testimonios lleguen y ayuden a reflotar todo el resto de los testimonios a nivel de imputación penal”, concluyó.