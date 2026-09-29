Una jueza rechazó el pedido de prescripción y Asensio seguirá preso

La jueza de Garantías Marisa Promé rechazó el planteo de prescripción presentado por la defensa de Horacio Asensio, y resolvió que el exentrenador de hockey seguirá preso en el marco de la causa por abuso sexual.

De esta manera, la magistrada desestimó el pedido de sobreseimiento impulsado por el abogado defensor Maximiliano De Mira, quien había sostenido que dicha investigación se encontraba prescripta por el paso del tiempo y había solicitado la inmediata libertad de su asistido.

El planteo de la defensa apuntaba a que los hechos investigados habían ocurrido hacía más de una década y que, según su interpretación, ya no existía margen legal para avanzar con la causa. Sin embargo, la jueza no compartió esa lectura y rechazó de plano el argumento.

Según el análisis realizado por Promé, los plazos procesales aún se encuentran vigentes y no se configuraron las condiciones necesarias para declarar extinguida la acción penal. En ese punto, sus cálculos coincidieron con los expuestos por el fiscal Diego Torres y el abogado querellante Sebastián Martínez, quienes sostuvieron que la investigación podía continuar.

La resolución mantiene vigente la acusación contra Asensio y permite que el expediente siga avanzando mientras se incorporan nuevos testimonios y elementos de prueba. La querella había señalado días atrás que varias denunciantes habían relatado situaciones con una mecánica similar, algo que consideraron relevante para la continuidad del proceso.

El nuevo abogado defensor había asumido la representación de Asensio luego de la declaración del imputado, quien decidió no responder preguntas ante el fiscal y presentó un cambio en su estrategia judicial. Entre los argumentos planteados figuraba la prescripción de los hechos y un eventual pedido de revisión ante instancias superiores en caso de un rechazo.

Con la decisión de la jueza Promé, la causa seguirá su curso y Asensio permanecerá alojado en una dependencia policial mientras se define la situación procesal de fondo.