Liberaron al hombre que atacó a mazazos a una mujer en Cerri

En menos de 48 horas recuperó la libertad Brian Michel Núñez, de 27 años. Se trata del sujeto que días atrás atacó a mazazos a una mujer en Cerri porque no le vendió cerveza.

Fuentes consultadas por la redacción de La Brújula 24 mencionaron que el peligroso individuo abandonó el calabozo en el que estaba recluido por disposición de la Justicia durante la tarde del viernes.

Cabe recordar que Núñez fue apresado pasada la medianoche del miércoles, luego de haberle pegado a Gisela Requeira en una vivienda de calle Colonia Sansinena Interna 1, de la vecina localidad.

El sujeto le exigía que le vendiera alcohol, pero en dicho inmueble ya no funcionada un almacén. La víctima tuvo que ser hospitalizada producto de las lesiones, en especial en rostro y cabeza.

“Me miro al espejo y no me reconozco”

La víctima mantuvo un contacto ayer con esta emisora y detalló el grado de sus heridas. “Recién ahora cayendo de todo lo que me pasó. Me miro al espejo y no me reconozco”, indicó la damnificada. Y recordó: “Estaba insistente para que le diéramos una cerveza, mi marido le decía que no. Volvió a pedirle y le reiteró la negativa. Y en la tercera, me dijo que vaya yo que lo conocía para hacerlo entrar en razón”.

“Abrí la puerta, me asomo y lo veo levantando las manos. Después de eso no recuerdo nada más. Me golpeó solo en el costado derecho de mi cara, la lesión en la cabeza se produjo en la caída”, sostuvo.