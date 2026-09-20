El invierno se despide con un día para no salir de casa: primero lluvia y luego viento

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes dos alertas amarillas para Bahía Blanca durante este domingo, primero por tormentas y luego por fuertes vientos.

Durante la mañana todavía se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes. El fenómeno puede estar acompañado por abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

El organismo estima acumulados de precipitación de entre 15 y 30 milímetros, aunque esos registros podrían superarse puntualmente. La advertencia por tormentas se mantiene vigente hasta el mediodía.

Con el correr de las horas las condiciones tenderán a mejorar. El pronóstico del SMN indica que las precipitaciones perderán protagonismo durante la tarde y no se esperan lluvias hacia la noche. La temperatura máxima rondará los 22 grados, lo que significará un marcado descenso respecto de ayer.

Sin embargo, la mejora estará acompañada por un marcado incremento del viento. Desde el mediodía comenzará a regir una alerta amarilla por vientos del sector oeste, que luego rotarán al sudoeste.

Se esperan velocidades sostenidas de entre 30 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que podrían ubicarse entre los 50 y 80 kilómetros por hora. La advertencia continuará durante la noche y se extenderá al lunes.

Ante estas condiciones, el SMN recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantenerse alejado de árboles, postes y carteles, y extremar las precauciones al circular.