El Tiempo
El invierno se despide con un día para no salir de casa: primero lluvia y luego viento
El Servicio Meteorológico Nacional advierte con alertas amarillas ambas variables. Además, se producirá un marcado descenso de la temperatura.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes dos alertas amarillas para Bahía Blanca durante este domingo, primero por tormentas y luego por fuertes vientos.
Durante la mañana todavía se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes. El fenómeno puede estar acompañado por abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.
El organismo estima acumulados de precipitación de entre 15 y 30 milímetros, aunque esos registros podrían superarse puntualmente. La advertencia por tormentas se mantiene vigente hasta el mediodía.
Con el correr de las horas las condiciones tenderán a mejorar. El pronóstico del SMN indica que las precipitaciones perderán protagonismo durante la tarde y no se esperan lluvias hacia la noche. La temperatura máxima rondará los 22 grados, lo que significará un marcado descenso respecto de ayer.
Sin embargo, la mejora estará acompañada por un marcado incremento del viento. Desde el mediodía comenzará a regir una alerta amarilla por vientos del sector oeste, que luego rotarán al sudoeste.
Se esperan velocidades sostenidas de entre 30 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que podrían ubicarse entre los 50 y 80 kilómetros por hora. La advertencia continuará durante la noche y se extenderá al lunes.
Ante estas condiciones, el SMN recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantenerse alejado de árboles, postes y carteles, y extremar las precauciones al circular.
Detienen por abuso sexual al entrenador de hockey Horacio "Chacho" Asensio
Nico Gómez ratificó su gran momento al ganar la tercera del Invernal de Speedway
Guasones y La Delio Valdez, los grandes atractivos del domingo de Primavera en Monte y Sierra
Quiso agredir a su expareja con una pava y terminó detenida
Antes de tirar las medias viejas: cinco usos que ayudan a la limpieza de casa
Más Leídas
-
Noticias B21 horas ago
Crearon una plataforma bahiense para conseguir changas y ya tiene 200 trabajadores registrados
-
La región18 horas ago
Rescataron a una persona que se descompensó en el Cerro Ventana
-
Deportes21 horas ago
La AFA publicó los precios de las entradas para los amistosos de la selección para despedir a Messi
-
Noticias B22 horas ago
Esto es lo que un gato intenta comunicar cuando se acuesta sobre la computadora
-
Noticias B21 horas ago
La provincia registró 63 víctimas fatales en julio por siniestros viales
-
Deportes19 horas ago
Con un triplete de Gil, Comercial venció a Tiro en un partido de locos
-
Noticias B20 horas ago
Kicillof de cara al 2027: "Cuenten conmigo para que la Argentina tenga una alternativa"
-
Destacada C5 horas ago
Un merendero que nace como red solidaria y asiste a más de 60 familias