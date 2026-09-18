La recorrida de Milei por MEGA, una de las inversiones del RIGI en Bahía

La Oficina del Presidente difundió este viernes nuevas imágenes de la visita de Javier Milei a Bahía, correspondientes a su recorrida por las instalaciones de Compañía MEGA, una de las primeras actividades de la agenda oficial en la ciudad.

Según informó Presidencia, el mandatario recorrió la nueva planta junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y fue recibido por Tomás Córdoba, CEO de MEGA, y Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

El Presidente Javier Milei, junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, recorrió las instalaciones de la nueva planta de MEGA S.A.



Durante la visita fueron recibidos por Tomás Córdoba, CEO de MEGA S.A., y Horacio Marín, Presidente y CEO de YPF S.A. pic.twitter.com/aRMWzPNDyN — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 18, 2026

Además, Milei mantuvo un encuentro con trabajadores de la compañía. El Gobierno destacó que la empresa impulsa una inversión de US$365 millones, enmarcada en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, destinada a ampliar la capacidad de procesamiento y exportación de hidrocarburos provenientes de Vaca Muerta.

De acuerdo con la información difundida por la Oficina del Presidente, el proyecto prevé generar alrededor de 770 puestos de trabajo durante la etapa de construcción.

El Presidente Javier Milei junto a trabajadores de MEGA S.A., empresa que impulsa una inversión de US$ 365 millones en el marco del RIGI para ampliar la capacidad de procesamiento y exportación de hidrocarburos de Vaca Muerta.



El proyecto generará alrededor de 770 puestos de… pic.twitter.com/geUQ2AsLt1 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 18, 2026

La inversión y la incorporación de MEGA al RIGI habían sido uno de los principales motivos incluidos en la agenda presidencial en Bahía. El cronograma contemplaba una recorrida por las nuevas instalaciones, la sala de control y un encuentro con operarios.

Antes de llegar a la planta, Milei se trasladó en helicóptero por el sector industrial y estuvo acompañado por Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía. Durante ese trayecto estaba previsto el sobrevuelo de terrenos vinculados con un proyecto de la compañía.

El Presidente Javier Milei junto a Marcelo Mindlin, Presidente de Pampa Energía, durante su visita a Bahía Blanca. pic.twitter.com/B6wTH1LE4C — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 18, 2026

Luego de la visita a MEGA, la agenda presidencial continuaba en Puerto Galván, con una recorrida por las instalaciones de Louis Dreyfus Company, que proyecta otra inversión de US$400 millones para una planta de procesamiento de soja y girasol.