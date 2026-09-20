Deportes
Nico Gómez ratificó su gran momento al ganar la tercera del Invernal de Speedway
Aprovechó la caída de Ampugnani y Acuña para llevarse la final de 500cc. En 200cc. se impuso Mensi.
Por Leandro Grecco
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La tercera fecha del Campeonato Invernal de Speedway se disputó este sábado por la tarde en Daireaux y dejó como principal ganador a Nicolás Gómez.
De acuerdo con los resultados extraoficiales, en la definición de 500cc, el triunfo quedó para Gómez, mientras que Joaquín Félix terminó en el segundo lugar.
En tanto, en la final de 200cc se impuso Thiago Mensi, seguido por Félix Schell y Ezequiel Iznard, quienes subieron a los escalones del podio.
La actividad también incluyó las categorías de menor cilindrada. En 50cc Menores, el ganador fue Tiziano Castillo. Por su parte, en 50cc Mayores se quedó con la victoria Jeremías Núñez.
La jornada, de todos modos, también estuvo marcada por los accidentes registrados en la final del medio litro, donde sufrieron caídas Eber Ampugnani y Alex Acuña.
Según se indicó, Ampugnani terminó dolorido por los golpes y con el pulmón inflamado, por lo que este domingo le realizarán placas para evaluar su evolución.
En el caso de Acuña, presenta una fractura en dos dedos de la mano izquierda y continuará con estudios en Bahía Blanca para descartar otras lesiones.
De todos modos, se informó que ambos pilotos recibieron el alta luego de ser atendidos tras el accidente.
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